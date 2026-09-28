Nomios, azienda paneuropea specializzata in servizi di cybersicurezza, annuncia l'acquisizione di Orbcom, uno dei principali fornitori portoghese di servizi di cybersicurezza e soluzioni di consulenza informatica con ricavi annuali pari a circa 15 milioni di euro e 80 dipendenti a tempo pieno. Orbcom è uno dei pochi partner con status di Diamond Innovator nel Palo Alto Networks NextWave Partner Program in Portogallo, nonché un partner chiave di Netskope, Infoblox e Arista. L'acquisizione segna un'altra tappa importante nell'espansione europea di Nomios, stabilendo la prima presenza del Gruppo in Portogallo e rafforzando ulteriormente la sua posizione di partner affidabile nella sicurezza informatica per le organizzazioni di tutta Europa.

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