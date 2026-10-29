NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) (“NUBURU” o la “Società”) oggi ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di una quota maggioritaria del 70% in TEKNE S.p.A. (“TEKNE”), della sua posizione patrimoniale degli azionisti segnalata in precedenza e delle sue priorità operative, mentre il periodo di validità del piano di conformità azionaria della Società presso la NYSE American si avvicina alla scadenza del 29 ottobre 2026.

Il completamento dell'acquisizione di TEKNE promuove la trasformazione di NUBURU in un’attività tecnologica di difesa e sicurezza integrata. TEKNE porta un affermato produttore italiano nel settore della difesa con un organico di circa 185 dipendenti in tre sedi ubicate a Ortona, Poggiofiorito e Guastalla, con capacità che comprendono veicoli specializzati, mobilità militare e guerra elettronica.

L'aggiornamento commerciale della Società in data 22 ottobre 2026 ha segnalato categorie per un totale di circa 96,8 milioni in valore residuo degli ordini e dei programmi nella tabella di marcia operativa di settembre di TEKNE. Questa misura preliminare e non sottoposta a revisione contabile copre il 100% di TEKNE e include voci condizionali; non costituisce un arretrato firmato e convalidato, ricavi contabilizzati o previsioni di ricavi futuri. La realizzazione dipende dall'attivazione di programmi dove necessario, dal finanziamento della produzione, dalla consegna, dall'accettazione e dal ritiro da parte del cliente.

Con la chiusura dell'operazione, l'attenzione dell'amministrazione si concentra sull'integrazione, sull'esecuzione e sui risultati finanziari concreti.

L'acquisizione di TEKNE amplia la base industriale di NUBURU

La quota maggioritaria del 70% di NUBURU in TEKNE estende la presenza operativa della Società oltre la sua storica attività incentrata sulla tecnologia laser, portandola nel settore della produzione industriale consolidata al servizio dei clienti nei settori della difesa e della sicurezza. Gli impianti produttivi, il personale e le tecnologie specializzate di TEKNE offrono la base industriale per la strategia integrata di difesa e sicurezza di NUBURU e creano opportunità per coordinare le competenze produttive di TEKNE e le tecnologie laser e le funzionalità software complementari di NUBURU.

La posizione finanziaria e la conformità alla NYSE American

Al 30 giugno 2026, NUBURU ha segnalato un patrimonio netto di circa 10,13 milioni di dollari, superiore ai 4,0 milioni di dollari della soglia del patrimonio netto identificato nelle sue dichiarazioni precedenti per la conformità ai requisiti della NYSE American. Si è trattato del secondo trimestre consecutivo con il patrimonio netto positivo della Società, a seguito di un deficit azionario di circa 15,18 milioni di dollari al 31 dicembre 2025.

Il periodo di validità del piano di conformità azionaria della Società ai sensi delle norme per la continua quotazione in borsa della NYSE American si conclude il 29 ottobre 2026. Qualsiasi decisione relativa allo stato di conformità della Società spetta alla NYSE American, e NUBURU comunicherà gli sviluppi materiali relativi al suo stato di quotazione attraverso i propri canali di divulgazione al pubblico già consolidati.

Dagli ordini alle consegne, ai ricavi, alla liquidità

Con TEKNE nel gruppo, NUBURU sta assegnando sempre maggiore importanza alla conversione delle sue capacità industriali e del suo registro degli ordini confermati in prestazioni commerciali concrete. Le priorità operative della Società sono:

Esecuzione degli ordini: portare avanti gli ordini dei clienti in tutte le fasi di produzione e consegna.

portare avanti gli ordini dei clienti in tutte le fasi di produzione e consegna. Consegne: completare e consegnare i prodotti e i sistemi entro le scadenze.

completare e consegnare i prodotti e i sistemi entro le scadenze. Realizzazione dei ricavi: tradurre l'attività commerciale completata in ricavi contabilizzati.

tradurre l'attività commerciale completata in ricavi contabilizzati. Incassi: promuovere il capitale circolante, i pagamenti dei clienti e la creazione di liquidità.

promuovere il capitale circolante, i pagamenti dei clienti e la creazione di liquidità. Disciplina finanziaria: allineare le spese operative e l'allocazione del capitale alle priorità aziendali.

L'obiettivo è semplice: convertire gli ordini in consegne, le consegne in ricavi e i ricavi in liquidità, sviluppando la base per la crescita sostenibile e il valore a lungo termine per gli azionisti.

Traguardi raggiunti e priorità a breve termine

Traguardi raggiunti

Completata l'acquisizione di una quota maggioritaria del 70% in TEKNE S.p.A. in data 15 ottobre 2026.

Ampliata la base operativa industriale attraverso le attività produttive consolidate in Italia di TEKNE.

Aggiunte capacità che comprendono veicoli specializzati, mobilità militare e guerra elettronica.

Annunciato un patrimonio netto di circa 10,13 milioni di dollari al 30 giugno 2026, superiore ai 4,0 milioni di dollari della soglia identificata in dichiarazioni precedenti per la conformità ai requisiti della NYSE American.

Priorità a breve termine

Promuovere l'integrazione delle capacità produttive e operative di TEKNE.

Dare priorità alla conversione di ordini in consegne, ricavi contabilizzati e incassi.

Sviluppare opportunità commerciali nella mobilità militare, nella guerra elettronica, nelle tecnologie laser e nel software complementare.

Mantenere la disciplina finanziaria e il controllo delle risorse patrimoniali.

Fornire agli azionisti aggiornamenti concreti sulle operazioni, sulla situazione finanziaria e sui requisiti di quotazione applicabili.

Il commento dell'amministrazione

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU, ha commentato:

“NUBURU oggi è una società essenzialmente diversa da quella dell'inizio del 2026. Abbiamo concluso l'acquisizione di TEKNE, ripagato circa 16,75 milioni di dollari di capitale relativo alla nostra obbligazione con scadenza dicembre 2025 e alle obbligazioni relative all'acquisizione di Lyocon, registrato due trimestri consecutivi di patrimonio netto positivo e creato una piattaforma industriale con programmi per i clienti consolidati. Il nostro lavoro ora consiste nell'esecuzione, nella trasformazione di quella piattaforma in consegne, ricavi e liquidità, e terremo gli azionisti informati su tutti gli sviluppi materiali, compreso il nostro stato di quotazione, attraverso le nostre divulgazioni al pubblico”.

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC, ha aggiunto:

“TEKNE offre la base industriale per collegare le nostre capacità di mobilità militare e guerra elettronica e le tecnologie laser e il software di resilienza operativa. La nostra attenzione si concentra sullo sviluppo di soluzioni integrate incentrate sui requisiti specifici dei clienti, con una chiara responsabilità di garantire la convalida tecnica, la consegna e l'assistenza. È nostra intenzione sviluppare le consegne delle apparecchiature con servizi di software, manutenzione e ciclo di vita, creando un volume di affari più regolare su tutta la piattaforma”.

Gianluca Trezza, AD e General Manager di TEKNE S.p.A., ha dichiarato:

“TEKNE apporta capacità produttive, personale esperto e tecnologie specializzate per la difesa alla strategia industriale di NUBURU. Con il perfezionamento dell'acquisizione, la nostra priorità è l'esecuzione: la promozione di attività produttive, la soddisfazione dei requisiti dei clienti e la traduzione della nostre capacità industriali in risultati aziendali concreti”.

Trasparenza e responsabilità nei confronti degli azionisti

NUBURU ritiene che la fiducia degli azionisti si guadagni attraverso le prestazioni operative, la trasparenza finanziaria e il costante raggiungimento degli obiettivi prefissati. NUBURU continuerà ad annunciare gli sviluppi importanti attraverso i propri canali di divulgazione al pubblico già consolidati, con particolare enfasi sui traguardi operativi, sulle prestazioni finanziarie, sul progresso commerciale e sui requisiti di quotazione applicabili.

Informazioni su NUBURU Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) sta sviluppando una piattaforma a duplice impiego per difesa e sicurezza, che integra guerra elettronica e mobilità nel settore della difesa, ingegneria laser e fotonica, software per la resilienza operativa e orchestrazione assistita dall'intelligenza artificiale, nonché produzione avanzata e supporto. La sua strategia consiste nell'integrare attività operative e tecnologie in fase di sviluppo all'interno di soluzioni per la difesa, la sicurezza, le infrastrutture critiche e i clienti industriali. Le capacità operative di NUBURU includono l'ingegneria dei veicoli speciali e dei sistemi elettronici di Tekne, le competenze in ambito laser di Lyocon e il software di resilienza operativa di Orbit. I pacchetti operativi integrati e le tecnologie in fase di sviluppo restano soggetti a convalida e alle approvazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nuburu.net .

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Queste dichiarazioni comprendono aspettative relative all'integrazione e ai benefici dell'acquisizione di TEKNE, all'attivazione e all'esecuzione dei programmi, alle consegne, alla contabilizzazione dei ricavi, agli incassi, al finanziamento del capitale circolante, alla disciplina finanziaria, alle soluzioni integrate, ai servizi di software e del ciclo di vita, allo sviluppo commerciale, al valore per gli azionisti e alla verifica di conformità e alla decisione da parte della NYSE American. Queste aspettative non costituiscono garanzie di risultati futuri.

Il valore dell'ordine residuo e del programma è una misura operativa preliminare e non sottoposta a revisione contabile per il 100% di TEKNE e comprende voci condizionali. Non costituisce un arretrato firmato e convalidato, ricavi contabilizzati o previsioni di ricavi futuri. Gli importi in dollari menzionati utilizzano il tasso di cambio precedentemente annunciato di 1,1551 per euro; i tassi di conversione effettivi secondo i principi contabili statunitensi (U.S. GAAP) potrebbero variare. I programmi potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni, e la loro conversione in ricavi e liquidità dipende dall'attivazione, dal finanziamento e dall'esecuzione.

I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di decisioni relative agli approvvigionamenti e ai finanziamenti; a modifiche o cancellazioni contrattuali; alla concorrenza; a ritardi nella catena di approvvigionamento, nella capacità produttiva, nelle consegne, nell’accettazione o nei pagamenti; a vincoli relativi al capitale circolante e ai finanziamenti; agli obblighi relativi al prezzo di acquisto differito e all'earn-out; ai rischi di integrazione; alla qualificazione dei prodotti; ai controlli sulle esportazioni, alla sicurezza, al Golden Power e ad altri requisiti normativi; ai rischi legati alla valuta, alla liquidità e al mantenimento della quotazione; e ad altri fattori descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. Le dichiarazioni hanno valore solamente alla data in cui vengono rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, salvo richiesto dalla legge.

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