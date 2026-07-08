NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” – il cui focus è su effetti non cinetici e tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità per la difesa, sistemi di difesa orchestrati tramite software e produzione avanzata – oggi ha annunciato i risultati iniziali altamente incoraggianti di una campagna di prova di un laser dazzler (abbagliatore laser) in funzione antidrone, condotta presso le strutture Tekne S.p.A. (“Tekne”) in Italia.

La campagna, condotta dai team tecnici del Gruppo NUBURU e di Tekne, costituisce l’aggiornamento sostanziale del presente comunicato. Ha generato risultati quantificabili a supporto dell’integrazione della tecnologia laser NUBURU nei sistemi tattici Tekne e nei futuri pacchetti missione NUBURU Defense Italy previsti dal Piano italiano di NUBURU Defense, subordinatamente alle autorizzazioni necessarie, alla qualificazione del prodotto, alla revisione della sicurezza, ai requisiti dei clienti e ai vincoli di controllo delle esportazioni.

L’obiettivo della campagna era valutare l’efficacia della tecnologia di abbagliamento laser sviluppata da NUBURU contro i sensori elettro-ottici dei droni. Gli ingegneri e gli specialisti tecnici Tekne hanno misurato la saturazione dei sensori e l’interruzione del segnale ottico in varie configurazioni operative, con l’obiettivo di tradurre i dati acquisiti in decisioni relative all’architettura del prodotto, alla configurazione e alla road map delle prove successive.

Campagna di prova iniziale del laser dazzler e risultati tecnici

Le prove sono state eseguite in un ambiente interno controllato, simulando l’ingaggio di un veicolo aereo a pilotaggio remoto (“UAV”) ostile. Nelle configurazioni verificate, la tecnologia di abbagliamento NUBURU ha ottenuto la completa soppressione dei sensori elettro-ottici del drone sovraccaricando la sorgente ottica e neutralizzando così efficacemente l’acquisizione visiva.

Uno dei risultati più significativi è emerso durante le simulazioni di approccio tattico. In uno scenario in cui un drone ostile aveva il compito di rilevare e tracciare un operatore addetto alla neutralizzazione designato, l’operatore è riuscito ad avvicinarsi fino a circa 20 metri dall’obiettivo senza essere rilevato. NUBURU ritiene che questo risultato confermi la validità del potenziale uso dell’abbagliamento ottico per contribuire alla mimetizzazione del personale durante le operazioni antidrone a corto raggio, consentendo potenzialmente l’adozione di altre misure autorizzate per neutralizzare una minaccia.

La campagna di prova ha interessato due diverse piattaforme di droni, confermando la versatilità del sistema su varie configurazioni di UAV. Le prove sono state eseguite utilizzando il laser sia in onda continua sia in modalità pulsata, a livelli di irradianza compresi tra 0,1 e 0,5 mW/cm², in totale conformità con le normative sulla sicurezza ottica. Al solo scopo di caratterizzare le prestazioni del sistema sono state condotte ulteriori valutazioni comparative a livelli di irradianza fino a cinque volte superiori ai limiti di esposizione normativi. In tutte le configurazioni verificate, l’effetto di abbagliamento è rimasto costantemente efficace.

Le prove sono state eseguite all’interno di una struttura Tekne su una distanza massima di circa 100 metri, corrispondente ai limiti fisici dell’ambiente di prova al chiuso. Sulla base dei principi fisici di propagazione del fascio laser, NUBURU ritiene che i dati sperimentali possano supportare la modellazione e l’estrapolazione per distanze di ingaggio operative misurabili in chilometri; le attività di configurazione del prodotto si concentreranno inizialmente su scenari a partire da circa un chilometro per poi estendersi oltre tale portata, subordinatamente a ulteriori prove e validazioni.

Sulla base dei dati raccolti durante la campagna di prova Tekne, la road map di sviluppo del prodotto NUBURU ora include sistemi di abbagliamento integrati di nuova generazione che combinano sorgenti laser verdi, blu e a infrarossi (IR) all’interno di un’unica architettura di dispositivo. Queste soluzioni antidrone non cinetiche sono destinate a fornire protezione diurna e notturna in ambienti operativi terrestri, marittimi e caratterizzati da strutture fisse, laddove autorizzato.

Contesto del mercato antidrone e quadro di riferimento TAM/SAM/SOM di NUBURU 1

NUBURU ritiene che i risultati delle prove siano rilevanti dal punto di vista commerciale perché la domanda di soluzioni antidrone è in rapida espansione e i clienti cercano sempre più architetture integrate e stratificate. Secondo stime di una terza parte, il mercato globale dei sistemi antidrone/UAS si attesta a circa 4,48 miliardi di dollari nel 2025 e raggiungerà i 14,51 miliardi di dollari entro il 2030 secondo una prima definizione, mentre si attesta a circa 14,41 miliardi di dollari nel 2026 per raggiungere i 55,25 miliardi di dollari entro il 2034 adottando una definizione più ampia di sistema antidrone/UAS. Grand View Research / Horizon stima il valore del segmento dei sistemi laser antidrone a circa 1,46 miliardi di dollari nel 2024 e a 12,77 miliardi di dollari entro il 2033, implicando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 27% nel periodo 2024-2033.

Al solo scopo di inquadramento del prodotto, NUBURU considera il mercato totale disponibile (TAM) come il più ampio mercato antidrone/UAS; il mercato disponibile utilizzabile (SAM) come il segmento dei pacchetti missione antidrone basati su sistemi laser, difesa ottica ed energia diretta; e il mercato accessibile ottenibile (SOM) come l’opportunità iniziale di NUBURU / Tekne che potrebbe essere colta tramite dimostrazioni autorizzate, integrazioni su veicoli e strutture fisse, e vendite di pacchetti missione. Questo quadro di riferimento non costituisce una guidance sui ricavi, un portafoglio ordini, una domanda contrattualizzata o una previsione dei risultati aziendali.

La concorrenza include il jamming RF, i sistemi di intercettazione tramite protocollo di acquisizione (protocol-takeover), i dispositivi a microonde ad alta potenza, gli intercettori hard-kill, i programmi laser ad alta energia e le piattaforme di comando e controllo. NUBURU intende posizionare la propria road map per la difesa ottica come un livello complementare non cinetico di neutralizzazione dei sensori, integrato con le capacità di mobilità, i sistemi di guerra elettronica (EW) e le attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA) Tekne.

Ingegneria congiunta e road map di prodotto

Per accelerare l’esecuzione dopo la campagna di prova iniziale, NUBURU e Tekne hanno creato un gruppo di lavoro dedicato all’ingegneria e allo sviluppo del prodotto – responsabile del coordinamento dell’integrazione tecnologica, dell’architettura del prodotto e dei programmi di validazione – che inizialmente si concentrerà su:

Pacchetti missione di difesa ottica sia portatili sia per strutture fisse, montati su torri, marittimi e montati su veicoli

Integrazione meccanica, elettrica, energetica, termica, di sicurezza ottica e ambientale dei moduli laser nelle piattaforme Tekne

Architettura integrata della sorgente ottica a luce verde, blu e IR, inclusi interblocchi di sicurezza, logica di controllo, linee di base della configurazione e metodi di prova

Opportunità di sfruttare la partnership industriale con SunCubes, subordinatamente alle approvazioni applicabili e all’ambito definitivo del progetto, per valutare le capacità di direzione del fascio, tracciamento, trasmissione di energia e comunicazioni ottiche come livelli complementari per i futuri pacchetti missione di difesa ottica.

Procedura per l’autorizzazione Golden Power e accordo vincolante con Tekne S.p.A.

Come già annunciato, il 26 maggio 2026 NUBURU, NUBURU Defense LLC, Tekne e gli azionisti storici di Tekne hanno sottoscritto un accordo vincolante di compravendita di azioni e investimento che stabilisce il percorso contrattuale che consenta a NUBURU Defense di acquisire il 70% di Tekne, potenzialmente attraverso un apposito veicolo societario italiano. L’operazione è oggetto di una procedura per l’autorizzazione Golden Power a seguito della notifica presentata il 5 giugno 2026 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e rimane subordinata all’autorizzazione Golden Power e ad altre condizioni di chiusura.

In linea con la documentazione presentata per l’autorizzazione Golden Power, al momento della notifica NUBURU aveva erogato a Tekne 17,692 milioni di euro sotto forma di finanziamento soci. Inoltre, nel mese di giugno 2026 NUBURU ha stanziato un ulteriore finanziamento ponte di 1,1 milioni di euro; in assenza di ulteriori finanziamenti ponti prima della chiusura ciò riduce la componente monetaria dell’aumento di capitale da 12,0 a 10,9 milioni di euro e il fabbisogno di cassa alla chiusura a 16,2 milioni di euro, inclusi 5,2 milioni di euro quale corrispettivo per l’acquisto delle azioni. Si prevede che alla chiusura NUBURU Defense deterrà il 70% di Tekne. Fino al completamento della procedura di autorizzazione Golden Power e della chiusura, NUBURU non possiede il 70% di Tekne.

NUBURU ritiene che la campagna di prova rafforzi la logica industriale dell’operazione: Tekne fornisce una piattaforma italiana operativa sul campo, una base produttiva e capacità di integrazione di sistemi di difesa per la commercializzazione dei pacchetti missione di difesa ottica e di difesa coordinata tramite software NUBURU, mentre preserva le tutele italiane in materia industriale, IP, sicurezza e compliance previste dal quadro normativo Golden Power.

Commenti del management

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU , così commenta:

“Il traguardo sostanziale è rappresentato dai risultati positivi delle prove. La campagna Tekne ci fornisce dati quantificabili a supporto sia della fattibilità tecnica sia della rilevanza di mercato di una road map regolamentata per la difesa ottica basata su applicazioni antidrone. La procedura per l’autorizzazione Golden Power prosegue, ma il lavoro di integrazione sta già orientando l’architettura del prodotto, la pianificazione delle dimostrazioni per i clienti e il Piano italiano di NUBURU Defense”.

Dario Barisoni, Co-amministratore delegato NUBURU e amministratore delegato NUBURU Defense LLC , aggiunge:

“Dal punto di vista tecnico la campagna ha confermato la saturazione dei sensori e la neutralizzazione dell’acquisizione visiva su varie configurazioni di UAV in condizioni controllate. La prossima fase è il rigore ingegneristico: ottimizzazione della configurazione, revisione della sicurezza, modellazione della portata, integrazione della piattaforma e fasi di qualificazione ripetibili per pacchetti missione per la difesa ottica diurni e notturni”.

Nota importante sulla sicurezza, la regolamentazione e la qualificazione tecnica

Tutti i risultati delle prove descritti nel presente comunicato sono stati ottenuti in condizioni controllate e non devono essere interpretati come una dichiarazione o garanzia delle prestazioni operative in alcun ambiente specifico del cliente. Le prove non costituiscono una qualificazione completa del prodotto, l’assegnazione di un appalto di fornitura, l’accettazione da parte del cliente o l’autorizzazione al dispiegamento operativo. Lo sviluppo, le dimostrazioni, le esportazioni, le vendite o i dispiegamenti di qualsiasi soluzione antidrone NUBURU, Lyocon o Tekne saranno subordinati ai requisiti del cliente, alla validazione tecnica, alla revisione della sicurezza, alle norme sulla sicurezza laser, ai controlli sulle esportazioni, alla revisione della sicurezza informatica, alle prescrizioni dell’autorizzazione Golden Power ove applicabili e a tutte le altre approvazioni necessarie.

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

Sistemi e prodotti proprietari a energia diretta e a effetti non cinetici, inclusi laser dazzler per l’accecamento dei sensori, neutralizzazione laser non cinetica soft-kill, sistemi antidrone e antiFPV, e future capacità a energia diretta

Guerra elettronica, incluse le attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA) di attacco e protezione, operazioni di jamming e di dominio dello spettro, e programmi di mobilità per la difesa

Software analitico e di coordinamento assistito da IA per la resilienza operativa, destinato al comando e controllo unificato e a soluzioni software-as-a-service

Fabbricazione avanzata e produzione e supporto mobili dispiegabili sul campo

Il focus di NUBURU è sul lancio commerciale dei suoi prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di un valore significativo per gli azionisti e per tutti gli stakeholder in senso più ampio. NUBURU mira a conseguire questo obiettivo continuando a rafforzare le proprie attività e convertendo la crescente pipeline di opportunità in ordini contrattualizzati, crescita sostenuta dei ricavi e scalabilità nel corso del 2026 e a lungo termine.

Per maggiori informazioni visitare www.nuburu.net e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle acquisizioni, sugli investimenti e sulle joint venture NUBURU:

Orbit: www.orbitopenplatform.com – NUBURU detiene attualmente una partecipazione stimata del 22,7% in Orbit e ha concordato un percorso di acquisizione del 100%, subordinatamente alle condizioni, alle approvazioni e alle tempistiche applicabili. Orbit fornisce una piattaforma software focalizzata sulla resilienza operativa, l’intelligence sul rischio, l’integrazione dei dati e il supporto alle decisioni.

Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | VEICOLI SPECIALI ED ELETTRONICA – Tekne si rivolge a una clientela operante nel settore pubblico, della difesa e a livello internazionale, inclusi ministeri governativi, dipartimenti, agenzie e altri enti pubblici. Da quando ha ottenuto l’accreditamento NATO nel 2017, Tekne è fornitore di veicoli speciali, sistemi elettronici e soluzioni di telecomunicazione per applicazioni nei settori della difesa e della sicurezza civile. L’acquisizione del 70% di Tekne pianificata da NUBURU rimane subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione Golden Power e ad altre condizioni di chiusura.

SunCubes S.r.l.: SunCubes è un’azienda italiana ad alta tecnologia collegata all’ecosistema del Politecnico di Milano e il cui focus è sulle tecnologie di trasmissione di energia tramite laser e sulle comunicazioni ottiche. NUBURU Defense ha siglato un accordo preliminare per un investimento di minoranza in SunCubes, subordinatamente alle approvazioni applicabili e alla presentazione della documentazione definitiva.

Joint venture con Maddox Defense Incorporated: NUBURU, attraverso Nuburu Defense, ha siglato un accordo di joint venture con Maddox Defense Incorporated nel marzo 2026. Maddox è un produttore statunitense nel settore difesa il cui focus è su capacità di produzione avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti cruciali e iniziative di ammodernamento della difesa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Nuburu Subsidiary, Inc., una società controllata NUBURU, detiene l’intera proprietà di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”), azienda italiana di tecnologia laser specializzata in sistemi laser, ingegneria ottica, elettronica, firmware e piattaforme laser personalizzate. Lyocon supporta la road map dei prodotti a energia diretta e a effetti non cinetici NUBURU, inclusi i progetti legati alla difesa ottica e ai sistemi antidrone basati sulla tecnologia laser.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene determinate “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995 e di altre leggi federali Usa sui titoli azionari. Termini come “anticipare”, “ritenere”, “aspettarsi”, “intendere”, “potrebbe”, “pianificare”, “possibile”, “potenziale”, “obiettivo”, “sarà”, “farebbe”, “dovrebbe”, “potrebbe” ed espressioni simili possono identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti la proposta operazione Tekne, la procedura per l’autorizzazione Golden Power, la capacità di NUBURU di completare l’operazione e acquisire il 70% di Tekne, i vantaggi previsti dell’operazione, le attività di integrazione di Tekne, i piani di sviluppo del prodotto, le tecnologie legate al laser dazzler e ai sistemi antidrone, i progetti di prodotti di difesa ottica diurni e notturni, il Piano italiano di NUBURU Defense, le stime TAM/SAM/SOM, i quadri di riferimento per la determinazione delle dimensioni del mercato, le possibili opportunità di ricavo, il posizionamento competitivo, la domanda dei clienti, la qualificazione del prodotto, la commercializzazione, le approvazioni all’esportazione, le approvazioni in materia di sicurezza e future dimostrazioni o dispiegamenti.

Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo significativo da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni, inclusi i rischi relativi all’ottenimento dell’autorizzazione del Golden Power, al soddisfacimento delle condizioni di chiusura, all’esecuzione dell’operazione, all’integrazione di Tekne, Lyocon e degli altri asset della piattaforma, alla validazione tecnica, alla qualificazione del prodotto, alla revisione della sicurezza, all’adozione da parte del mercato, alla concorrenza, alle tempistiche di approvvigionamento, ai controlli sulle esportazioni, ai requisiti normativi, all’accreditamento in materia di sicurezza informatica, alla disponibilità di finanziamenti, alla domanda dei clienti e ad altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la U.S. Securities and Exchange Commission. Le stime di mercato, le stime TAM/SAM/SOM e i riferimenti al panorama competitivo si basano su rapporti di mercato di una terza parti e su ipotesi interne di NUBURU; non costituiscono una guidance sui ricavi, un portafoglio ordini contrattualizzato o una garanzia di performance future. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

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1 Fonti: MarketsandMarkets, Fortune Business Insights, Grand View Research / Horizon and Reuters; le stime effettuate da una terza parte variano in funzione dell’ambito e della metodologia.

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