NUBURU, Inc. (NYSE Americano: BURU) ("NUBURU" o l'"Azienda"), società della piattaforma a doppio uso per difesa e sicurezza, ha annunciato oggi la nomina di Gianluca Trezza al ruolo di Chief Executive Officer e Direttore generale di TEKNE S.p.A. ("Tekne"), con decorrenza dal 26 ottobre 2026. La nomina segue l'acquisizione da parte di NUBURU, il 15 ottobre 2026, di una quota di maggioranza del 70% in Tekne, e porta l'attuazione industriale e lo sviluppo commerciale al centro della prossima fase di integrazione.

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Gianluca Trezza

Trezza vanta oltre trent'anni di esperienza nelle istituzioni italiane e nel settore della difesa internazionale. Dopo aver prestato servizio nella Guardia di Finanza in Italia, dove ha ottenuto il grado di Maggiore, ha rivestito ruoli di leadership senior presso ELT Group, un importante attore del settore della guerra elettronica e della difesa, in Medio Oriente, nella regione Asia-Pacifico e nello sviluppo di attività globali. La sua esperienza spazia dalla guerra elettronica, all’intelligence informatica, al C4ISR e alle partnership industriali internazionali.

Le sue priorità includeranno l'allineamento delle priorità dei clienti con attività di approvvigionamento e produzione, rafforzando i controlli dei programmi, mantenendo rapporti con le autorità italiane pertinenti in merito alla possibile riattivazione di programmi e sviluppando le divisioni di guerra elettronica, veicoli speciali e mobilità di difesa di Tekne. Questo incarico va a sostegno della strategia di NUBURU volta a integrare le capacità industriali di Tekne con le capacità del gruppo negli ambiti di fotonica, software e integrazione dei sistemi, fatte salve le qualifiche tecniche, i requisiti dei clienti e le autorizzazioni applicabili.

"Con Tekne che fa ora parte di NUBURU, la nostra priorità è l'attuazione", ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU. “Gianluca porta con sé la conoscenza del settore e l'esperienza internazionale per connettere le opportunità dei clienti con l'offerta industriale. Desideriamo dimostrare i progressi tramite aggiudicazioni confermate, consegne affidabili e la conversione di tali consegne in fatturato".

“Con l'autorizzazione Golden Power garantita e l'acquisizione di NUBURU completata, sono assolutamente pronto a lavorare con le autorità competenti del governo italiano e con gli enti appaltanti per perseguire la ripresa dei programmi e delle opportunità idonei che erano stati sospesi in attesa dell'esito della procedura di autorizzazione", ha dichiarato Gianluca Trezza. “Ci occuperemo dei requisiti contrattuali e tecnici di ciascun programma e armonizzeremo i programmi di consegna con clienti e fornitori. Ogni ripresa o nuova aggiudicazione rimarrà soggetta alle decisioni delle autorità competenti e alle procedure di approvvigionamento applicabili."

Panoramica commerciale di Tekne

Milioni di USD al 100% di Tekne, raggruppati in base alle classificazioni militari e civili presenti nei suoi registri. Altri settori includono la protezione civile, la sicurezza pubblica, i trasporti e le applicazioni industriali.

Commerciale category Militare/difesa Altri settori Periodo indicativo di generazione dei ricavi 4 Ordini e programmi - valore residuo 1 22,41 74,38 T4 2026–2029 per il gruppo dei programmi esistenti del piano Progetti e ordini per riattivazione potenziale 2 254,62 18,63 2027–2030 per i programmi di difesa selezionati Ulteriore pipeline 3 181,50 78,33 2027–2029 nello scenario di registrazione; un piano più ampio per le nuove attività fino al 2031

In termini di valore registrato, circa l’89% del portafoglio ordini e progetti riguarda l’Italia e l’11% i mercati esteri. Il registro delle potenziali riattivazioni riguarda interamente le amministrazioni aggiudicatrici italiane, con una ripartizione di circa il 100% in Italia e lo 0% all’estero. Il portafoglio progetti in fase di sviluppo è composto per circa il 39% da progetti in Italia e per il 61% da progetti all’estero, a dimostrazione della portata internazionale delle prospettive commerciali di Tekne.

1 Valore preliminare residuo del programma nel programma operativo fornito di settembre, comprese le voci soggette a condizione; non costituisce un portafoglio ordini confermato né una previsione di ricavi.

2 Valori storici relativi a contratti risolti e procedure di appalto precedentemente non aggiudicate, attualmente oggetto di revisione ai fini di un’eventuale riattivazione o di una rinnovata partecipazione. Non si tratta di aggiudicazioni attuali né di recuperi previsti.

3 Valore lordo di 41 opportunità potenziali.

4 I periodi indicati sono ipotesi di pianificazione indicative. Il piano aziendale e i registri commerciali riguardano popolazioni diverse; tali date non attribuiscono ogni importo riportato nella tabella al fatturato annuale. Lo scenario di crescita per il 2031 richiede ulteriori nuovi ordini oltre a quelli già identificati nel portafoglio ordini.

Gli importi in USD sono approssimativi e sono stati convertiti utilizzando un tasso di cambio di riferimento pari a 1,1551 dollari per euro, in linea con il tasso utilizzato nelle precedenti comunicazioni relative al portafoglio dell'Azienda. I tassi di conversione effettivi secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP) potrebbero differire.

Generazione di ricavi fino al 2031

Lo scenario di pianificazione concentra i ricavi dei programmi esistenti nel periodo 2027–2028, con le restanti consegne previste fino al 2029. Alcuni programmi di difesa prevedono la ripresa delle attività a dicembre 2026, con i primi ricavi derivanti da altre procedure del Ministero della Difesa a marzo 2027 e dal programma Flyer ad aprile 2027. Questi programmi richiedono il ripristino o l'aggiudicazione di nuovi contratti, finanziamenti per la produzione e l’accettazione da parte dei clienti. La crescita fino al 2031 dipende anche dall’acquisizione di ulteriori nuovi contratti.

L'Azienda intende avvalersi della base clienti di Tekne in Italia, negli Stati Uniti, nei paesi NATO e nei mercati alleati, ove autorizzato, che comprende la fornitura di apparecchiature, la manutenzione, gli aggiornamenti, il software e l’assistenza per l’intero ciclo di vita. Le nuove offerte integrate rimangono soggette a qualificazione e all’adozione da parte dei clienti. NUBURU intende integrare Tekne in una piattaforma completa di Difesa e Sicurezza, agendo da gruppo industriale sul lungo termine con attività condivise di ingegneria, produzione coordinata e soluzioni cliente integrate negli ambiti di guerra elettronica, veicoli speciali, fotonica, software e servizi durante il ciclo di vita.

Informazioni su NUBURU Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) sta sviluppando una piattaforma a duplice impiego per difesa e sicurezza, che integra guerra elettronica e mobilità nel settore della difesa, ingegneria laser e fotonica, software per la resilienza operativa e orchestrazione assistita dall'intelligenza artificiale, nonché produzione avanzata e supporto. La sua strategia consiste nell'integrare attività operative e tecnologie in fase di sviluppo all'interno di soluzioni per la difesa, la sicurezza, le infrastrutture critiche e i clienti industriali. Le capacità operative di NUBURU includono l'ingegneria dei veicoli speciali e dei sistemi elettronici di Tekne, le competenze in ambito laser di Lyocon e il software di resilienza operativa di Orbit. I pacchetti operativi integrati e le tecnologie in fase di sviluppo restano soggetti a convalida e alle approvazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nuburu.net .

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934. Tra queste figurano dichiarazioni relative alle priorità della leadership, all’integrazione, all’attuazione industriale, a potenziali aggiudicazioni, alla riattivazione di programmi, alla fatturazione, alla pipeline e agli scenari di ricavi pluriennali, al finanziamento e all’espansione del mercato.

I dati relativi ai programmi e al portafoglio progetti sono preliminari e non sottoposti a revisione contabile; non costituiscono ricavi riconosciuti né previsioni definitive. Le stime relative al portafoglio progetti non garantiscono l’aggiudicazione di appalti e potrebbero sovrapporsi alle descrizioni di altri programmi. I valori relativi alla riattivazione rappresentano importi storici relativi a contratti o appalti, non recuperi previsti. È possibile che non si verifichino né riprese né nuove aggiudicazioni. Gli scenari esemplificativi dipendono dalle ipotesi su cui si basano e non definiscono risultati futuri.

I risultati reali potrebbero differire in modo sostanziale a causa di decisioni relative agli appalti e ai finanziamenti; modifiche o annullamenti di contratti; concorrenza; ritardi nella catena di approvvigionamento, nella capacità produttiva, nelle consegne, nell’accettazione o nei pagamenti; vincoli relativi al capitale circolante e al finanziamento; rischi di integrazione; qualificazione dei prodotti; requisiti normativi in materia di controllo delle esportazioni, sicurezza, Golden Power e di altro tipo; rischi valutari, di liquidità e di mantenimento della quotazione; nonché altri fattori descritti nei documenti depositati presso la SEC da NUBURU. Le dichiarazioni sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornarle tranne nei casi previsti dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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