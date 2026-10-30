NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) ("NUBURU" o la "Società"), una società che opera nel settore delle piattaforme integrate a duplice uso per la difesa e la sicurezza, ha annunciato oggi di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da NYSE American LLC (“NYSE American”) che conferma il recupero della conformità da parte della Società a tutti i requisiti di mantenimento della quotazione di NYSE American stabiliti nella Parte 10 della NYSE American Company Guide (il “Regolamento per le società quotate”).

Il 29 aprile 2025, NUBURU ha ricevuto una comunicazione di non conformità da parte di NYSE Regulation, in cui si indicava che la Società non era conforme alla Sezione 1003(a)(i) del Regolamento per le società quotate, che richiede a una società di mantenere un patrimonio netto pari o superiore a 2,0 milioni di dollari qualora abbia registrato perdite da attività operative in corso o perdite nette in due dei suoi tre ultimi esercizi finanziari. Il 22 luglio 2025, NYSE American ha comunicato alla Società di aver accettato il piano presentato dalla stessa, in cui sono illustrate le misure definitive che la Società ha adottato o adotterà per recuperare la conformità ai requisiti di mantenimento della quotazione di NYSE American (il “Piano di conformità”), e ha concesso un periodo di attuazione del piano fino al 29 ottobre 2026.

Il 12 maggio 2026, alla luce del deficit patrimoniale degli azionisti comunicato pari a circa 15,2 milioni di dollari al 31 dicembre 2025 e delle perdite nette storiche, la Società ha ricevuto una successiva comunicazione da parte della NYSE Regulation in cui si indicava che la Società non era conforme alla Sezione 1003(a)(ii) del Regolamento per le società quotate, il quale richiede che una società mantenga un patrimonio netto pari o superiore a 4,0 milioni di dollari qualora abbia riportato perdite da attività operative in esercizio o perdite nette in tre dei suoi quattro ultimi esercizi finanziari. NYSE American non ha richiesto la presentazione di un nuovo piano di conformità in relazione a tale innalzamento della soglia di conformità e la Società ha continuato a operare in base al piano di conformità precedentemente accettato da NYSE American.

In una lettera del 29 ottobre 2026, NYSE Regulation ha comunicato alla Società che la stessa aveva risolto le carenze relative al mantenimento della quotazione, precedentemente segnalate, ai sensi delle Sezioni 1003(a)(i) e 1003(a)(ii) del Regolamento pe le società quotate. Di conseguenza, l’indicatore “non conforme” (“.BC”) non verrà più diffuso e la Società sarà rimossa dall’elenco degli emittenti non conformi del NYSE American pubblicato sul sito web del NYSE American. La Società continuerà a essere soggetta alle procedure di monitoraggio del mantenimento della quotazione previste dal NYSE Regulation e si impegna a mantenere una solida disciplina finanziaria e una governance rigorosa anche in futuro. Ai sensi della Sezione 1009(h) del Regolamento delle società quotate, qualora si dovesse nuovamente accertare che la Società non soddisfa uno qualsiasi dei requisiti di mantenimento della quotazione entro 12 mesi dalla conclusione del Piano di conformità, NYSE American esaminerà il nesso tra i due casi di inadempienza e rivaluterà la strategia di risanamento finanziario adottata dalla Società in seguito al primo episodio. NYSE American adotterà quindi le misure del caso, che, a seconda delle circostanze, potrebbero includere l’abbreviazione delle procedure di conformità descritte nella Sezione 1009 del Regolamento per le società quotate di NYSE American oppure l’avvio immediato della procedura di revoca dalla quotazione.

"Siamo lieti di avere risolto questa questione e di avere ottenuto nuovamente la totale conformità ai requisiti per il mantenimento della quotazione di NYSE American" ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO della Società.

Informazioni su NUBURU

NUBURU, Inc. sta sviluppando una piattaforma integrata per duplice uso per difesa e sicurezza che integra attività operative e iniziative di sviluppo tecnologico. In seguito al completamento della sua acquisizione in data 15 ottobre 2026 di una quota di maggioranza del 70% in Tekne S.p.A., il gruppo riunisce le capacità di guerra elettronica e veicoli speciali di Tekne, l'ingegneria laser e fotonica di Lyocon e il software di resilienza operativa di Orbit. NUBURU è orientata all'integrazione e all'esecuzione commerciale nei settori di difesa, sicurezza, infrastrutture critiche e resilienza digitale. Le nuove funzionalità integrate rimangono soggette a verifica tecnica, ai requisiti dei clienti e alle approvazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nuburu.net .

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934. Tra queste figurano dichiarazioni relative al recupero e al mantenimento da parte della Società della conformità al "Regolamento per le società quotate" e alla sua permanenza nella quotazione sul NYSE American, all’integrazione delle sue attività e alla commercializzazione dei suoi prodotti. Queste dichiarazioni rispecchiano le aspettative attuali e non costituiscono alcuna garanzia.

I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di rischi e incertezze, tra cui potenziali violazioni future che potrebbero comportare la sospensione immediata e l’avvio di procedimenti di revoca dalla quotazione; il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali o di altri requisiti di quotazione; l’inefficacia delle procedure di informativa o di conformità; variazioni nei risultati finanziari riportati; perdite operative, esigenze di liquidità e di finanziamento; diluizione; rischi di integrazione e di esecuzione; e altri fattori descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornarle tranne nei casi previsti dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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