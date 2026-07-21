NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURU), un'azienda specializzata in piattaforme integrate di nuova generazione a duplice uso (Defense & Security), ha annunciato oggi di aver rimborsato integralmente il capitale residuo di circa 15,5 milioni di dollari della propria obbligazione con scadenza dicembre 2025 e l’intero capitale complessivo di 1,25 milioni di dollari delle obbligazioni convertibili subordinate emesse in relazione all’acquisizione di Lyocon S.r.l. ("Lyocon"), circa 16,75 milioni di dollari di obbligazioni di capitale estinte entro pochi giorni dal closing dell'offerta pubblica della Società di 38,0 milioni di dollari.

Non sono rimasti importi di capitale in essere per nessuno dei due strumenti. Il rimborso delle obbligazioni elimina definitivamente l’onere ricorrente dell’ammortamento mensile e rende superfluo destinare i proventi della linea di credito garantita da capitale proprio al servizio del debito, liberando così le risorse di capitale della Società a favore della crescita e dell’attuazione delle iniziative.

I rimborsi segnano la prima importante tappa raggiunta nell’utilizzo dei proventi a seguito dell’offerta, portata a termine esattamente come promesso agli investitori. NUBURU intende distribuire i proventi netti restanti a sostegno dei requisiti finanziari e assicurativi connessi alla revisione del "Golden Power" da parte del Governo italiano e per portare avanti la proposta di acquisizione di una partecipazione di controllo del 70% in Tekne S.p.A. ("Tekne"), previa approvazione del Golden Power e al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura, nonché al rispetto dei requisiti relativi all’acquisizione, al capitale circolante e all’attuazione a breve termine per la propria piattaforma integrata nel settore di difesa e sicurezza.

"L'estinzione di questi rimborsi entro pochi giorni dal nostro finanziamento dimostra un'attuazione rigorosa degli impegni che abbiamo assunto nei confronti degli investitori" ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU . "Abbiamo ripagato circa 16,75 milioni di obbligazioni di capitale, eliminato l'onere ricorrente derivante dall'ammortamento delle obbligazioni e ha semplificato in modo decisivo la nostra struttura patrimoniale. L'attuale sede di negoziazione non incide sul capitale già raccolto, sui rimborsi già effettuati né sulla nostra intenzione di destinare i proventi netti rimanenti all'operazione Tekne proposta e alla realizzazione della piattaforma."

"Con il pagamento completo delle obbligazioni e degli acconti di acquisizione di Lyocon, la nostra attenzione si sposta in modo ancora più deciso verso la fase di esecuzione," ha affermato Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC . "Continueremo a portare avanti il processo relativo al Golden Power e le restanti condizioni di closing dell’operazione Tekne, accelerando al contempo l’integrazione di software, fotonica, guerra elettronica e CEMA, mobilità nel settore della difesa e produzione avanzata in un’unica piattaforma di difesa e sicurezza."

Accesso continuativo al mercato e risorse di capitale future

Le azioni ordinarie di NUBURU continuano a essere quotate pubblicamente e negoziate attivamente sul mercato OTC Pink con il simbolo BURU, garantendo un accesso ininterrotto al mercato secondario tramite i broker-dealer partecipanti, mentre la negoziazione sul NYSE American rimane sospesa. NUBURU rimane una società quotata in borsa che adempie pienamente agli obblighi di rendicontazione previsti dalla SEC e continuerà a tenere informati gli investitori e gli stakeholder tramite i documenti depositati presso la SEC, i comunicati stampa ufficiali e i propri canali dedicati alle relazioni con gli investitori.

L'attuale sede di negoziazione non incide sui proventi lordi già ricevuti dalla Società a seguito della recente offerta pubblica completata da 38,0 milioni di dollari, sui rimborsi del debito annunciati oggi né sull'utilizzo previsto da parte della Società dei proventi netti rimanenti a sostegno dei requisiti di garanzia finanziaria associati alla transazione proposta con Tekne e all'attuazione a breve termine della propria piattaforma integrata di Defense & Security.

NUBURU intende presentare tempestivamente una richiesta di riesame della decisione presa dal personale del Regolamento del NYSE e sta valutando tutte le azioni disponibili per risolvere la questione relativa al prezzo troppo basso. L’obiettivo della Società è quello di riottenere la conformità e riprendere le negoziazioni sul NYSE American il più rapidamente possibile. I tempi e l’esito del riesame, di eventuali udienze e della ripresa delle negoziazioni sul NYSE American rimangono soggetti alle procedure di Borsa applicabili e alle condizioni di mercato. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti tramite i documenti ufficiali depositati presso la SEC e i comunicati stampa.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURU) è un’azienda che sviluppa piattaforme integrate di nuova generazione a doppio uso (difesa e sicurezza), in grado di fornire funzionalità orchestrate dal software e supportate dall’hardware per i mercati della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture critiche e della resilienza digitale. La sua strategia di piattaforma comprende effetti a energia diretta e non cinetici, guerra elettronica e CEMA, mobilità nel settore della difesa, software per la resilienza operativa e produzione avanzata dispiegabile.

NUBURU si concentra sul rafforzamento della propria struttura di capitale, mediante l'integrazione di investimenti strategici e la conversione della sua pipeline di opportunità in ordini contrattuali e in una crescita del fatturato sostenuta. Per ulteriori informazioni, visitare e seguire NUBURU su X su https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn all'indirizzo https://www.linkedin.com/company/nuburu .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995. Tali dichiarazioni includono i benefici attesi dai rimborsi del debito; la struttura patrimoniale della Società, la liquidità e l’utilizzo dei proventi residui dell’offerta; l’utilizzo previsto della linea di credito azionaria; il mantenimento della quotazione fuori borsa e l’accesso al mercato secondario; la disponibilità, la modifica o l’utilizzo futuro della SEPA e la disponibilità di finanziamenti alternativi; il processo relativo al Golden Power e la proposta di acquisizione di Tekne; la revisione da parte del NYSE American, gli sforzi volti a risolvere il problema del prezzo troppo basso e la potenziale ripresa delle negoziazioni sul NYSE American; nonché gli obiettivi relativi all’esecuzione sulle piattaforme e al valore per gli azionisti.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze, tra cui il fatto che i rimborsi potrebbero non produrre i benefici previsti; che la liquidità disponibile potrebbe rivelarsi insufficiente; che potrebbero rendersi necessari ulteriori finanziamenti o emissioni azionarie; che il SEPA potrebbe non essere modificato o non essere disponibile per futuri anticipi e che potrebbero non essere disponibili forme di finanziamento alternative a condizioni accettabili; l'autorizzazione da parte di Golden Power potrebbe subire ritardi, essere soggetta a condizioni o essere negata; l'operazione con Tekne potrebbe non concludersi o non integrarsi come previsto; la Società potrebbe non ottenere un esito favorevole nella revisione da parte del NYSE American, non riuscire a risolvere la questione del prezzo troppo basso, non riprendere le negoziazioni sul NYSE American o non mantenere la propria quotazione; le negoziazioni fuori borsa potrebbero essere volatili o illiquide; e potrebbero sussistere altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

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