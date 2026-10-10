Corcym, lo specialista globale dei dispositivi medici cardiochirurgici, oggi ha annunciato la presentazione dei dati positivi a medio termine di una sottoanalisi della sua valvola aortica senza suture Perceval Plus, parte dello studio clinico MANTRA, nel corso della presentazione orale odierna al congresso annuale della European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

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