Xsolla (USA), Inc., società di commercio globale, oggi ha annunciato l'uscita di un nuovo rapporto su dati e informazioni relativo a come i giocatori fanno acquisti, spendono e rispondono ai marchi durante il periodo delle feste. Intitolato “Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy” (Perché i videogiochi appartengono alla tua strategia commerciale delle feste), il rapporto si basa sulle risposte dirette fornite da più di 4.000 giocatori, raccolte attraverso sondaggi facoltativi premiati su Xsolla Offerwall. Scegliendo di partecipare, i giocatori hanno ricevuto un reward, che rende i dati diretti e forniti con consenso.

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Graphic: Xsolla

Lo studio si basa sulla conversazione avviata da Xsolla alla Advertising Week New York 2026 su come i marchi possono raggiungere i giocatori in modi diversi attraverso i videogiochi. Assieme alle informazioni raccolte da Xsolla sul comportamento di acquisto in-game di un pubblico di oltre 300 milioni di giocatori, il sondaggio indica una audience coinvolta con abitudini di spesa consolidate: l'84% degli intervistati si definisce gamer, il 92% gioca ai giochi mobili, mentre il 63% spende denaro nei giochi. Il sondaggio offre agli esperti di marketing dati specifici sui momenti in cui i giocatori sono più attivi, su cosa intendono acquistare e su quali formati pubblicitari apprezzano durante il periodo di acquisti più intenso dell'anno.

I risultati evidenziano inoltre i cambiamenti stagionali nelle abitudini di gioco e nelle preferenze di acquisto durante le feste:

Durante la stagione festiva aumenta il tempo dedicato al gioco: il 78% dei giocatori afferma di giocare di più durante le feste, il 67% gioca più spesso durante i giorni infrasettimanali, mentre il 65% gioca più spesso durante il giorno, il che suggerisce le pause pranzo dei giorni infrasettimanali e gli spostamenti di lavoro come momenti principali per raggiungerli.

il 78% dei giocatori afferma di giocare di più durante le feste, il 67% gioca più spesso durante i giorni infrasettimanali, mentre il 65% gioca più spesso durante il giorno, il che suggerisce le pause pranzo dei giorni infrasettimanali e gli spostamenti di lavoro come momenti principali per raggiungerli. Lo shopping delle feste nei videogiochi riguarda principalmente altre persone: il 61% dei giocatori effettua acquisti principalmente per gli altri piuttosto che per sé, mentre il 78% preferisce dare o ricevere di persona piuttosto che via corriere. Il rapporto raccomanda ai marchi di collegare gli acquisti online alla consegna personale dei regali attraverso opzioni di ritiro dei regali, confezioni regalo e messaggi di regalo inequivocabili.

il 61% dei giocatori effettua acquisti principalmente per gli altri piuttosto che per sé, mentre il 78% preferisce dare o ricevere di persona piuttosto che via corriere. Il rapporto raccomanda ai marchi di collegare gli acquisti online alla consegna personale dei regali attraverso opzioni di ritiro dei regali, confezioni regalo e messaggi di regalo inequivocabili. I giocatori sono aperti alle pubblicità dei marchi durante le feste: l'82,5% ha dichiarato che guarderebbe un annuncio premiato in cambio di un'offerta di bonus e gli intervistati preferiscono formati pubblicitari brevi e frequenti piuttosto che lunghi.

Mentre giocano, molti giocatori pensano anche ben oltre i videogiochi. Durante le feste, considerano gli acquisti giornalieri e i regali in categorie che comprendono articoli per la casa, cosmetici, giocattoli e abbigliamento, dando ai marchi una possibilità di presentare i propri prodotti i nuovi consumatori ancora indecisi su cosa comprare.

“I giocatori non solo giocano di più in questa stagione, ma effettuano anche acquisti, pensano ai regali e decidono quali marchi attirano la loro attenzione”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “I formati premiati funzionano perché i giocatori li scelgono. Quando un marchio restituisce qualcosa di valore, il giocatore ha un'esperienza migliore e il marchio ottiene un risultato più solido”.

Il rapporto si conclude con cinque fasi per gli esperti di marketing dei marchi che programmano le campagne pubblicitarie per le feste nei videogiochi: utilizzare formati che premiano, promuovere il prodotto piuttosto che l'installazione di un'applicazione, prodotti di uso quotidiano, restare attivi tutta la stagione, particolarmente durante i giorni infrasettimanali e connettere lo shopping online a pratiche di regalo personali.

Il report completo, “Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy”, è disponibile su xsolla.pro/Holiday-ebook

I lettori possono anche completare un breve Xsolla Quest festivo su xsolla.pro/holiday-quest . Nessun obbligo di acquisto. Gli Xsolla Points non hanno alcun valore monetario e non possono essere convertiti in denaro contante o criptovalute. Disponibile nelle regioni in cui il programma è supportato.

Cos'è Xsolla Quest? Xsolla Quest permette alle persone di completare un breve questionario su una pagina Xsolla per ricevere un reward.

Informazioni su Xsolla

Xsolla (USA), Inc. è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

Xsolla Ads è offerto da Xsolla (USA), Inc. (“Xsolla”). La partecipazione è facoltativa e i giocatori scelgono a quali quest partecipare e quali informazioni condividere, come descritto nell'Informativa sulla privacy di Xsolla. I reward, i badge e gli Xsolla Points non hanno alcun valore monetario e non possono essere convertiti in denaro contante o criptovalute. I reward sono disponibili solo nelle regioni in cui il programma è supportato.

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente, Relazioni pubbliche globali, Xsolla

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