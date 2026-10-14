Ohana Development ha annunciato che Erling Haaland è orgoglioso proprietario di un immobile nel Manchester City Yas Residences by Ohana, in occasione del lancio della seconda fase del progetto. Con villette a schiera con due e tre camere da letto, ville duplex e ville con quattro e cinque camere da letto, le vendite della fase 2 inizieranno il 19 ottobre 2026. L'evento all'Etihad Arena ha accolto oltre 4.000 ospiti, tra cui Pep Guardiola, che è stato proclamato ambasciatore ufficiale del marchio del progetto.

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Manchesster City Yas Residences by Ohana Luanches Phase 2 (Photo: AETOSWire)

Situato lungo il canale Yas, adiacente all'isola di Yas, il complesso si estende su una superficie di 1,67 milioni di metri quadrati e ospiterà oltre 2.000 residenze. La prima comunità residenziale al mondo con il marchio Manchester City ha già avviato i lavori di costruzione, con consegne scaglionate previste entro il 2029.

In un video, la stella del Manchester City Erling Haaland ha annunciato di essere entusiasta di entrare a far parte della famiglia Ohana come orgoglioso proprietario di una villa con cinque camere da letto per la sua famiglia nel Manchester City Yas Residences by Ohana. Inoltre, anche la leggenda del Manchester City, Alfie Haaland, ha ritirato le chiavi della sua nuova casa nel complesso.

Anche Pep Guardiola è salito sul palco per un dibattito sul lavoro di squadra, sulla resilienza e sull'importanza dello sport e del benessere al di là del calcio.

Husein Salem, Amministratore Delegato di Ohana Development, ha dichiarato: "La risposta alla nostra prima fase ha dimostrato la fiducia che gli acquirenti ripongono in Abu Dhabi e nella nostra visione per il Manchester City Yas Residences by Ohana. La fase 2 si basa su questo slancio, offrendo a un maggior numero di famiglie e investitori l'opportunità di entrare a far parte di questa comunità unica. Dare il benvenuto a Pep Guardiola come nostro ambasciatore ufficiale del marchio rafforza ulteriormente il nostro impegno nella creazione di una destinazione residenziale incentrata sullo sport, sul benessere e sul valore duraturo."

Pep Guardiola ha dichiarato: "Nello sport professionistico, sappiamo che le prestazioni dipendono da fattori che vanno oltre l'allenamento. Il recupero, l'equilibrio e il benessere sono altrettanto importanti e questi principi sono fondamentali anche nella vita di tutti i giorni. Il Manchester City Yas Residences by Ohana pone lo sport e il benessere al centro della comunità, offrendo ai residenti l'opportunità di rimanere attivi, ricaricarsi e trascorrere del tempo insieme. È proprio questo approccio a rendere il progetto particolarmente interessante per me e sono lieto di entrare a far parte di Ohana Development come ambasciatore ufficiale del marchio per questa comunità unica."

Per ulteriori informazioni su Ohana Development, visitare il sito https://ohana.ae/ .

*Fonte: AETOSWire

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