HOCHO KNIFE, specialista giapponese in coltelli da cucina che ha consegnato più di 200.000 coltelli giapponesi autentici a clienti in oltre 80 paesi, aprirà il suo primo negozio fisico nella zona commerciale di Sannomiya a Kobe il 14 novembre 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028388375/it/

Store front of HOCHO KNIFE

In occasione dell'inaugurazione, tre fabbri di Echizen incontreranno i visitatori che potranno ammirare di persona l'arte e la bellezza dei coltelli giapponesi.

Oltre il manzo di Kobe e il sakè

Nota per il suo manzo di Kobe famoso in tutto il mondo e per il sakè Nada della più grande regione in Giappone per la produzione di sakè, Kobe attira gli amanti del buon cibo da tutto il mondo. HOCHO KNIFE aggiunge una nuova dimensione a questo viaggio culinario: la possibilità di scoprire la precisione, i motivi specifici delle lame e la maestria artistica intramontabile dei coltelli da cucina giapponesi.

All'interno, circa 700 coltelli giapponesi e i relativi prodotti rappresentano regioni famose per la produzione di coltelli, come Sakai, Seki, Echizen, Tsubame-Sanjo e Miki. I visitatori possono toccare i vari coltelli, confrontarne il peso e l'equilibrio, ed osservare i dettagli che i fotografi non sono in grado di catturare appieno. Il personale esperto offre consulenza sia ai cuochi amatoriali che agli chef professionisti e ai collezionisti. L’incisione personalizzata e la confezione regalo rendono un coltello giapponese un regalo o un souvenir indimenticabile.

Dal 2013, HOCHO KNIFE ha messo in connessione gli artigiani del Giappone con clienti internazionali. Il suo account Instagram conta circa 269.000 follower e oltre 41,6 visualizzazioni cumulative di video (ottobre 2026).

Scopri i produttori dell'inaugurazione ufficiale

Il 14 novembre, i visitatori potranno incontrare tre fabbri di Echizen, Fukui: Yu Kurosaki, Yoshimi Kato e Kazuo Nomura, inclusi duedue artigiani tradizionali certificati. Dalle 13:00 alle 18:00, gli ospiti potranno scoprire il loro lavoro e usufruire del servizio gratuito di incisione del nome sui coltelli acquistati quel giorno.

Pianifica la tua visita

Inaugurazione ufficiale Sabato, 14 novembre 2026 | 11:00–19:00 Pre-inaugurazione Novembre 11–13 | 11:00–14:00 Orarion normale 10:00–19:30 | Ogni giorno Indirizzo 1F, Center Plaza West, 2-11-1-105 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Giappone Accesso 5 minuti a piedi da JR Motomachi e Hankyu Kobe-Sannomiya; 7 minuti da JR Sannomiya Negozio/sito web https://www.hocho-knife.com/hocho-knife-kobe-sannomiya/ Mappa https://maps.app.goo.gl/Cvckz8LyMpaN4JEJ6 Instagram https://www.instagram.com/hocho_knife/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028388375/it/

Norimasa Kushida

IMPORT JAPAN.COM, INC. (HOCHO KNIFE)

Tel: +81-50-3754-2499

E-mail: hocho-knife@import.jpn.com

Modulo di contatto: https://www.hocho-knife.com/contact-us/





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire