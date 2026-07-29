OpenGate Capital (“OpenGate”), azienda globale di private equity, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo di acquisizione di Merak, l'attività globale di HVAC (climatizzazione) per veicoli ferroviari di Knorr-Bremse , azienda industriale tedesca quotata in borsa. I termini dell'operazione non sono stati divulgati.

Con sede a Getafe, Spagna, Merak è un fornitore globale leader nel settore dei sistemi HVAC per veicoli ferroviari, con stabilimenti in Spagna, Austria, Australia, Regno Unito, Cina e India. L'azienda offre un portafoglio completo di soluzioni HVAC che comprendono apparecchiature originali, servizi post-vendita, ricambi, modernizzazione e aggiornamento dei sistemi.

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