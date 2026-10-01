Grazie alla sua strategia quinquennale Fit to Scale, Orifarm definisce un percorso ambizioso di espansione in Europa, che include un'importante ampliamento della sua attività di farmaci su prescrizione da un modello essenzialmente nordico a una piattaforma europea più vasta. La strategia punta a raddoppiare l'EBITDA fino a €300 milioni di euro e a generare oltre 3 miliardi di euro di entrate entro il 2031, segnando una nuova fase nel percorso di Orifarm in qualità di azienda farmaceutica europea diversificata in grado di fornire medicinali accessibili a un numero maggiore di clienti, pazienti e sistemi sanitari.

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Orifarm Headquarter, Odense Denmark

"I sistemi sanitari europei si trovano ad affrontare una domanda crescente, pressioni di bilancio e sfide a livello di fornitura. Orifarm si trova in una posizione privilegiata per poter migliorare l'accesso a medicinali economici e rafforzare la fornitura in Europa. La nostra strategia Fit to Scale ambisce a rivestire un ruolo ancora più importante nella risposta a queste esigenze e a portare Orifarm al livello successivo", ha dichiarato Mads Fink Eriksen, CEO, Orifarm.

"Negli ultimi trent'anni, Orifarm ha sviluppato delle solide basi che vanno dalla commercializzazione di farmaci ai nostri medicinali soggetti a prescrizione e ai prodotti sanitari di largo consumo, sostenuti dalla nostra esclusiva rete di fornitori e dalle nostre capacità di produzione. Ora stiamo ampliando la nostra attività in Europa e apportando un cambiamento radicale nel settore dei farmaci generici. La nostra ambizione per il 2031 è di offrire medicinali accessibili a un numero maggiore di clienti, pazienti e sistemi sanitari, e di cogliere le importanti opportunità di crescita che il futuro ci prospetta."

Espansione in Europa tramite quattro priorità

La strategia si concentra su quattro priorità strategiche, che rafforzeranno le basi di Orifarm per una crescita redditizia dal 2027 fino al 2031 e oltre:

- Accelerazione dell'offerta di Orifarm dei farmaci soggetti a prescrizione mediante il rafforzamento della pipeline di farmaci generici di nicchia, aumentando le attività di lancio, portando nuovi prodotti sul mercato più rapidamente e inserendo i farmaci generici in nuovi mercati

- Rafforzamento della posizione di Orifarm in qualità di leader europeo dei medicinali di importazione parallela mediante l'espansione verso nuovi mercati e il miglioramento di velocità ed efficienza

- Concentrazione dell'offerta di prodotti sanitari per i consumatori di Orifarm mediante investimenti nei noti brand leader dell'azienda

- Sviluppo di un modello operativo scalabile che guida obiettivi di crescita ambiziosi: raddoppiamento dell'EBITDA da 150 milioni di euro a 300 milioni di euro e aumento del fatturato da 2 miliardi a oltre 3 miliardi di euro entro il 2031.

Importante espansione nel settore dei farmaci generici di nicchia

La strategia costituisce un'importante accelerazione dell'attività dei medicinali soggetti a prescrizione di Orifarm. Forte della sua posizione leader nei Paesi nordici, l'azienda punta a estendere la propria presenza in Europa e sviluppare una delle più ampie piattaforme europee per i farmaci generici di nicchia, sfruttando opportunità man mano che, nei prossimi anni, un numero sempre maggiore di farmaci perderà la protezione brevettuale.

Tra il 2027 e 2031, Orifarm prevede di raddoppiare i guadagni e il numero di prodotti introdotti sul mercato della sua attività di farmaci soggetti a prescrizione. Guardando oltre il periodo della strategia, l'azienda punta a sviluppare la sua attività di farmaci generici fino a 1 miliardo di dollari in vendite annue entre il 2036.

Orifarm si concentrerà su segmenti selezionati nel settore dei farmaci generici a piccole molecole in diverse aree terapeutiche, rispondendo a importanti esigenze terapeutiche spesso trascurate poiché i singoli mercati sono troppo piccoli per attirare i grandi operatori. Grazie alle sue competenze specialistiche e alla sua presenza paneuropea, Orifarm si trova in una posizione privilegiata per servire questi segmenti dal punto di vista commerciale, in modo affidabile e tempestivamente.

“Si tratta di una svolta importante per l'ambizione di Orifarm nel settore dei farmaci soggetti a prescrizione medica. Stiamo consolidando la nostra posizione nei Paesi nordici per creare una delle piattaforme più ampie d’Europa nel settore dei farmaci generici di nicchia. Entro il 2031, puntiamo a raddoppiare i nostri utili e le nostre attività di lancio, mentre nel prossimo decennio miriamo a far crescere il nostro business dei farmaci generici di nicchia fino a raggiungere un fatturato di 1 miliardo di euro", ha affermato Jutta Schnirring-Mayer, Chief Business Development and Portfolio Strategy Officer, Orifarm.

"La nostra attenzione si concentra su segmenti specifici all'interno del settore dei farmaci generici a piccole molecole, in cui osserviamo opportunità per poter rispondere a esigenze importanti e spesso non soddisfatte dei pazienti. Integrando la nostra ampiezza di distribuzione, attuazione dei lanci e capacità di fornitura, possiamo offrire medicinali accessibili a un numero maggiore di pazienti, trasformando farmaci generici di nicchia in un motore di crescita sempre più importante per Orifarm in futuro."

Pronti a procedere

La nuova strategia segue il disinvestimento dall'attività di vitamine, minerali e integratori all'inizio di quest'anno, una decisione che rispecchia l'interesse strategico di Orifarm nei confronti dei prodotti farmaceutici. Per alimentare la crescita all'interno delle piattaforme, Orifarm continuerà a effettuare acquisizioni mirate.

Con la strategia ormai definita e le opportunità di crescita all’orizzonte, l’attenzione si sta ora concentrando sull’attuazione.

"Fit to Scale definisce un chiaro orientamento per Orifarm, e sono certo che saremo in grado di soddisfare le aspettative. I nostri 2.300 dipendenti presenti in Europa offrono vaste competenze e una mentalità agguerrita: lo stesso spirito che ha caratterizzato l'attività di Orifarm per più di 30 anni e che continuerà a guidarci verso le nostre ambizioni del 2031", ha affermato Mads Fink Eriksen.

Informazioni su Orifarm

Orifarm offre accesso a soluzioni sanitarie di alta qualità ed economiche che rispondono a diverse esigenze terapeutiche, mediante l'offerta di farmaci innovativi, farmaci generici di nicchia e marchi di medicinali da banco affidabili. Con sede a Odense, in Danimarca, Orifarm è un'azienda a conduzione familiare nata oltre 30 anni fa. Oggi, più di 2.300 dipendenti collaborano in 16 mercati per creare valore per pazienti, farmacie, grossisti e ospedali. Il fatturato annuo del gruppo Orifarm raggiunge i 2 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.orifarm.com .

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