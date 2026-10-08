The Il programma della Capitale europea della cultura Oulu2026 ha attratto visitatori nella Finlandia del Nord e ha contribuito a una forte crescita del turismo. Secondo le statistiche di Visit Oulu , Oulu ha registrato quasi 475.000 pernottamenti tra gennaio e agosto 2026, un aumento del 12 percento su base annua. I pernottamenti internazionali sono aumentati del 21 percento a oltre 96.600, mentre i pernottamenti nazionali hanno registrato un incremento del 9 percento. La tendenza è continuata in agosto, quando si è assistito a un aumento dei pernottamenti internazionali pari a quasi il 29 percento rispetto all'anno precedente.

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