Parigi si aggiudica il titolo di leader europeo dell'IA e supera Londra come polo leader del continente in termini di eccellenza nell'intelligenza artificiale. L'Europa tuttavia fatica a competere con i centri urbani di Stati Uniti e Asia , i cui hub IA dominano le classifiche globali.

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The Observer AI Cities Index Top Ten Cities 2026

Lo afferma l'edizione inaugurale dell' AI Cities Index a cura di The Observer, una relazione unica nel suo genere che identifica le città leader nella corsa globale all'IA per quanto riguarda origine, realizzazione, finanziamento e integrazione dell'intelligenza artificiale (IA).

La nuova classifica ha valutato 57 città di 36 paesi in base ai livelli degli investimenti nell'IA (prendendo in considerazione gli investimenti pubblici, privati e procedurali nell'IA), nell'innovazione (rilevando le rivoluzioni tecnologiche indicative di una maggior capacità dell'IA in futuro) e nell'implementazione (la disponibilità delle infrastrutture, delle istituzioni e dei sistemi necessari per sfruttare appieno l'IA).

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