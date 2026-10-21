Parse Biosciences , il principale fornitore di sequenziamento a singola cellula scalabile e accessibile, nonché un'azienda QIAGEN, oggi ha reso noto che Evercode™ MAX, una configurazione modulare della sua piattaforma per il sequenziamento a singola cellula di punta Evercode è ora disponibile per la consegna ai clienti. Utilizzando lo stesso flusso di lavoro senza strumenti, i ricercatori possono analizzare fino a 2,5 volte più cellule su altrettanti campioni entro il budget esistente o condurre lo stesso esperimento a circa la metà del costo complessivo.

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Kaitie Kramer

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