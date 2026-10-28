Patsnap oggi ha annunciato l'introduzione del Lead Compound Analyzer e del SAR Extractor, due agenti AI in Patsnap Eureka Life Sciences che aiutano i team addetti alla scoperta di nuovi farmaci a identificare composti candidati promettenti e ad estrarre dati struttura-attività da brevetti di piccole molecole. Riducendo l'estrazione manuale, gli agenti aiutano i team addetti alla chimica medicinale, all'intelligence competitiva e al calcolo a valutare i composti della concorrenza, a confrontare la serie chimica e a informare ulteriore ricerca. Per saperne di più, fare clic qui .

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