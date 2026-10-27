Phison Electronics ( 8299TT) , un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione, è onorata di annunciare di aver ottenuto i riconoscimenti Outstanding Supplier Performance Awards nelle due categorie Semiconductor e Best in Quality – Assembly and Test in occasione del Micron Supplier Day 2026. L’evento, tenutosi a Boise, Idaho, Stati Uniti, ha visto la partecipazione dei più alti dirigenti Micron e dei suoi fornitori, tra cui Phison. I premi sottolineano l’impegno di Phison verso l’eccellenza in termini di qualità, innovazione e collaborazione con Micron, un leader mondiale nei settori dello storage e delle memorie a semiconduttori.

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Phison wins Outstanding Supplier Performance Award in Semiconductor category and the Best in Quality – Assembly and Test category at the Micron Supplier Day 2026

“Ricevere il nostro terzo Micron Supplier Award consecutivo è un grande onore e una testimonianza della solidità della nostra partnership, che dura da oltre 17 anni”, commenta KS Pua, amministratore delegato e fondatore di Phison Electronics. “Da 25 anni Phison costruisce la propria reputazione sull’innovazione nel settore dei controller, sull’eccellenza nelle soluzioni di storage NAND e sull’impegno a offrire una qualità eccezionale. Questo riconoscimento rispecchia la dedizione dei nostri team in tutto il mondo e l’impegno condiviso con Micron per portare avanti le tecnologie di memoria e storage”.

“Il riconoscimento Micron conferito a Phison attesta non solo la qualità dei nostri prodotti ma anche il valore delle nostre persone, la disciplina dei nostri processi e decenni di investimenti costanti nell’eccellenza”, aggiunge Michael Wu, direttore generale e presidente di Phison US. “La qualità non si ottiene dall’oggi al domani. Si sviluppa con anni di impegno, coerenza e miglioramento continuo. Siamo onorati di meritare la fiducia di Micron e continueremo a impegnarci per operare ai massimi standard, perché un partner di livello mondiale come Micron non merita altro che il meglio”.

Phison e Micron mantengono una stretta partnership strategica da oltre 17 anni, basata sulla collaborazione tra team in tutto il mondo.

Micron Supplier Awards 2026

I Micron Supplier Awards sono riconoscimenti annuali che attestano le eccellenti prestazioni dei fornitori in 14 categorie. Vengono assegnati al termine di un processo di valutazione completo, che attribuisce ai fornitori un punteggio sulla base di vari criteri. Le categorie comprendono edilizia, investimenti nel front-end e servizi IT e professionali. L’elenco completo delle categorie e dei premiati è disponibile sul sito web Micron .

Le partnership con i fornitori in Micron

Il programma fornitori Micron è concepito per favorire partnership solide e garantire i massimi standard di qualità, innovazione e sostenibilità. Attraverso questo programma Micron collabora con i propri fornitori per promuovere il successo reciproco e offrire un valore eccezionale ai propri clienti.

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader mondiale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di storage – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 5.000 dipendenti – il 70% dei quali è dedito a ricerca e sviluppo – e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni di Phison Electronics includono il portafoglio Pascari di SSD aziendali ad altissime prestazioni, progettati per carichi di lavoro ad alta intensità di dati nei data center per IA, cloud e hyperscale, tra cui Pascari aiDAPTIV™, una premiata soluzione per l’addestramento e l’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) localmente a costo contenuto.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero variare rispetto ai prodotti reali.

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[Fatti in breve PHISON]

Oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di circuiti integrati per controller NAND e nell’integrazione di moduli.

Più di 5.000 dipendenti a livello globale, di cui oltre il 70% è composto da ingegneri.

Quasi 2.000 brevetti correlati alle memorie registrati in tutto il mondo.

Obiettivo di ricavi a lungo termine superiore a 100 miliardi di dollari taiwanesi (NT$) attraverso la strategia di crescita “5+5”.

La quota di mercato globale dei controller per SSD supera il 20%.

La quota di mercato globale dei controller per il settore automotive supera il 40%.

Phison mantiene partnership strategiche a lungo termine con i principali produttori di NAND: KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix e YMTC.

Oltre l’80% dei ricavi realizzati da Phison deriva da mercati di applicazione di archiviazione NAND “ad alto valore” – server, sistemi automotive, sistemi embedded, applicazioni industriali, console di gioco e IA generativa. Ciò consente a Phison di mantenere ricavi e redditività relativamente stabili nonostante le fluttuazioni del ciclo industriale delle NAND.

Il profondo know-how e l’integrazione di Phison nell’intero ecosistema NAND – comprese le forti partnership bilaterali con i produttori di NAND a monte e la stretta collaborazione con i clienti delle applicazioni di archiviazione NAND a valle – rappresentano il valore insostituibile che Phison offre a clienti e partner globali, e costituiscono un vantaggio competitivo chiave che consente a Phison di rimanere resiliente e influente nel settore delle NAND.

[Dichiarazioni previsionali]

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa che non rivestono carattere storico costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Phison invita i lettori alla cautela, in quanto le dichiarazioni previsionali si basano sulle ragionevoli conoscenze e sulle attuali aspettative di Phison e sono soggette a vari rischi e incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale da quelli contenuti in tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi associati alle variazioni della domanda e della catena di fornitura, alla capacità produttiva e di fornitura, all’acquisizione di nuove commesse, al time-to-market, alla concorrenza di mercato, alla ciclicità del settore, alle condizioni finanziarie dei clienti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, a procedimenti legali, a modifiche di leggi e regolamenti, a variazioni dell’economia globale, a catastrofi naturali e ad altri eventi imprevisti che potrebbero interrompere il business e le operazioni di Phison. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Fatto salvo quanto richiesto dalla legge, Phison non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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