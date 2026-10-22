Picsart , la piattaforma di produzione e distribuzione di contenuti multimediali basata sull’IA e utilizzata da oltre 100 milioni di creatori e imprese in tutto il mondo per ideare, realizzare, promuovere e monetizzare contenuti, ha lanciato oggi Marketing Studio, integrando in un’unica esperienza connessa creazione di contenuti, strategia pubblicitaria, verifica dei contenuti creativi e distribuzione a pagamento.

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Picsart, the AI Media Production Platform launches Marketing Studio - bringing content creation, advertising strategy, creative testing and paid distribution into one guided space. The new function includes hero partnerships with Google Ads and Zappi.

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