Pinion Insurance, la compagnia assicurativa specializzata con sede a Londra fondata all'inizio di quest'anno, oggi ha annunciato la nomina di Gary S. Maier all'incarico di Amministratore delegato, con effetto immediato.

Maier apporta quasi quarant'anni di esperienza nel settore assicurativo tra sottoscrizione di polizze, distribuzione, MGA (Managing General Agent), sviluppo di prodotti e sviluppo aziendale. Maier dirigerà le operazioni di Pinion negli Stati Uniti e guiderà l'espansione della sua piattaforma di assicurazione specializzata, che offre la capacità ai MGA nei mercati degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei Paesi europei.

“L'esperienza di Gary corrisponde perfettamente alla missione di Pinion di eccellenza nella sottoscrizione di polizze, innovazione e stretta collaborazione con gli MGA”, ha commentato Laura Baird, Cofondatrice di Pinion e Direttore tecnologico del Gruppo.

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Caitlin Haynes

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