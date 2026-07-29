PK MED, azienda francese di biotecnologia fondata da Truffle Capital (fondatore di Abivax e Carvolix), specializzata nello sviluppo di micro impianti terapeutici per affrontare importanti esigenze mediche, oggi annuncia un notevole rafforzamento della sua governance. La società sta rafforzando la struttura del suo Consiglio di Amministrazione per supportare il prossimo ingresso nella fase 2 del suo candidato farmaco più avanzato, ARTHRELIS (trattamento degli attacchi di gotta) e per accelerare lo sviluppo preclinico di ENGRAFTIS (trattamento della scarsa funzione dell'innesto a seguito di trapianto di cellule staminali).

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