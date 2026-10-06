Posiflex Technology, Inc ., leader globale in soluzioni di sistemi Point of Sale (POS) e Online-to-Offline (O2O), è orgogliosa di presentare la serie SCO di chioschi self-service, una piattaforma gestita dall'IA progettata per ridefinire il retail self-service con l'offerta di configurazioni di sistema flessibili che supportano operazioni di pesatura precise o casse automatiche dotate di tecnologia RFID.

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Posiflex presenta il chiosco della serie SCO gestito dall’IA per accelerare il futuro del retail self-service

Sviluppata per rispondere alle esigenze in evoluzione di ambienti tradizionali di prodotti freschi e idee di retail basate sulla tecnologia RFID, la serie SCO consente ai retailer di aumentare la precisione operativa, accelerare i processi di checkout e preparare al futuro le installazioni nei negozi mediante un'architettura modulare, automazione intelligente e fattori di forma adattabili pensati per il retail della prossima generazione.

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Jessie Hsu, Direttrice marketing, Divisione globale marketing

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