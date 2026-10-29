Positively Languages, leader nell'apprendimento delle lingue, oggi presenta il suo nuovo brand: precedentemente nota come Kaplan Languages Group (acquisita da Inspirit Capital nel mese di maggio 2026), l'azienda amplia inoltre il proprio portafoglio con l'apertura di un nuovo istituto scolastico a Malta e di una nuova sede a Londra.

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Positively Languages, formerly known as Kaplan Languages Group, has taught English, French and German to more than one million students from 140 countries over the past 20 years.

Il nuovo nome del brand, 'Positively Languages', si snoda attorno al principio secondo cui ' l'esperienza ti fa progredire ', che rappresenta la colonna portante della futura crescita del business: nuovi prodotti basati sull'esperienza, nuove scuole al cuore delle principali città culturali.

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