Powens, un fornitore leader europeo di infrastrutture di Open Finance, ha annunciato oggi il lancio di Connector Agentic Factory, un sistema IA interno in grado di sviluppare nuovi connettori Open Finance e di riparare quelli esistenti.

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