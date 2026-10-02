Forrester (Nasdaq: FORR) ha presentato oggi le previsioni per l'Europa nel 2027 in occasione del Forrester’s Technology & Innovation Forum EMEA , in base a cui l'Europa inizierà il 2027 determinata a recuperare la propria autonomia digitale, ma ciononostante il divario tra la sua ambizione e il controllo si allargherà. Più della metà delle aziende europee che si avvalgono dell'IA ridurranno la loro dipendenza da hyperscaler statunitensi a causa di aspetti legati alla sovranità, spostando i loro dati e applicazioni critici verso fornitori europei.

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