Promega Corporation ha lanciato Paradyme™ 27GY STR System, il primo kit per analisi di microsatelliti (STR) disponibile sul mercato che include il Reduced-Stutter Polymerase (RSP) (polimerase che elimina gli artefatti di stuttering) dell'azienda. Questo nuovo enzima, progettato da Promega, riduce significativamente il tipo più comune di artefatto di distorsione nelle analisi forensi del DNA. Il risultato è una riduzione dell'intensità del segnale di distorsione pari a 8 volte e la produzione di elettroferogrammi più chiari, aumentando la sicurezza nella determinazione dei number-of-contributors (NoC) e migliorando il rilevamento di contributori minori in campioni misti. Alla fine, questo permette un'interpretazione più rapida delle miscele con più sicurezza e la capacità di interpretare miscele più complesse, aiutando così i laboratori a risolvere un maggior numero di casi e ridurre gli arretrati.

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Penny Patterson

VP, Affari aziendali

Promega Corporation

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