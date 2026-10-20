Future Health – Un'iniziativa globale di Abu Dhabi oggi ha presentato un film documentario sulla prima Future Health Impact Challenge durante il primo giorno dell'Abu Dhabi Future Health Summit. Il lancio globale del film, assieme all'annuncio della seconda edizione della sfida connette i risultati della prima edizione dell'iniziativa con la sua prossima fase, in concomitanza con l'apertura delle Manifestazioni di interesse per la seconda edizione.

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