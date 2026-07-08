Quaise Energy, una delle principali imprese nello sviluppo di impianti di energia geotermica supercalda su scala industriale, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo finanziamento di serie ‘B’ , raccogliendo 134 milioni di dollari; è previsto a breve l’accordo definitivo per ulteriori capitali azionario e di debito.

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Diane Hughes

Vicepresidente marketing e comunicazioni presso Quaise Energy

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