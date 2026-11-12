La Gordon and Betty Moore Foundation oggi ha annunciato la creazione di quattro poli di ricerca integrati per esplorare nuove frontiere nella progettazione chimica, dai materiali reattivi all’ambiente circostante alle molecole concepite per essere sicure fin dall’origine. Riunendo ricercatori a livello globale di diverse istituzioni e discipline, i poli studieranno i principi fondamentali in grado di rendere possibili nuove funzionalità nelle sostanze chimiche e nei materiali, al contempo migliorandone le proprietà e tutelando la salute umana e l’ambiente.

Le priorità di ricerca sono emerse attraverso un ampio confronto con la comunità scientifica volto a individuare gli interrogativi in grado di trasformare le potenzialità della chimica.

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