Quectel Wireless Solutions, un fornitore di soluzioni globali complete di IoT, oggi ha annunciato di avere avviato un'azione legale presso il Tribunale di distretto degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida contro Telit IoT Solutions Inc. La causa legale mira a mettere fine alla campagna di rivendicazioni false e fuorvianti di Telit riguardanti Quectel e i suoi prodotti.

Quectel sostiene che, piuttosto che competere con la solidità dei suoi prodotti e della sua tecnologia, Telit ha avviato una campagna mirata a danneggiare la reputazione di Quectel facendo leva sulle preoccupazioni geopolitiche relative alle aziende tecnologiche cinesi. Secondo la denuncia, Telit ha finanziato, promosso e diffuso dichiarazioni false e fuorvianti sui prodotti di Quectel, proponendosi ai clienti come un'alternativa "occidentale" più sicura.

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