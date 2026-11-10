Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi il lancio di EG216Q-GL e BG950Q-GL, due moduli IoT cellulari globali di prossima generazione basati sulla tecnologia Qualcomm.

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Quectel launches EG216Q-GL and BG950Q-GL to give IoT device makers a more cost-efficient, lower-power upgrade path

Sviluppati con i fattori di forma EG2 e BG95 ampiamente adottati di Quectel, i moduli offrono ai fabbricanti di dispositivi un percorso diretto dalle piattaforme lagacy a una generazione più ottimizzata di costi e potenza. I clienti possono riutilizzare i progetti delle schede e il lavoro di sviluppo già a loro disposizione.

EG216Q-GL è un modulo LTE Cat 1bis per i clienti i cui progetti si avvalgono dei moduli in formato EG2 di Quectel. Questi includono la serie EC2x, la serie EC200A, EG25-G, EG25-GL, EG21-G e EG21-GL, nonché la UC200A-GL.

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