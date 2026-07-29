Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi annuncia il lancio di FCM665D, un modulo Wi-Fi 6 e Bluetooth ad alte prestazioni con capacità di elaborazione edge AI, progettato per dispositivi di domotica, di edifici intelligenti e di IoT industriale.

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Quectel launches high-performance FCM665D module for edge AI applications

Progettato per prodotti come illuminazione smart, videocitofoni e centri di controllo centralizzati, il FCM665D abbina connettività ad alte prestazioni e intelligenza integrata nei dispositivi, fornendo ai produttori la possibilità di realizzare dispositivi più rapidi, più intelligenti e più potenti, senza dover dipendere dalla connettività costante al cloud.

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