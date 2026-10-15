Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, il ramo filantropico di The Estée Lauder Companies, hanno annunciato il lancio di una partnership pluriennale che ambisce a sostenere un milione di ragazze e giovani donne in India.

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Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

Il programma è stato sviluppato per le ragazze e le giovani donne di età compresa tra i 14 e i 20 anni, che vivono in comunità rurali e urbane, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili nella vita quotidiana e la fiducia in se stesse.

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