Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, il ramo filantropico di The Estée Lauder Companies, hanno annunciato il lancio di una partnership pluriennale che ambisce a sostenere un milione di ragazze e giovani donne in India.

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Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

Il programma è stato sviluppato per le ragazze e le giovani donne di età compresa tra i 14 e i 20 anni, che vivono in comunità rurali e urbane, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili nella vita quotidiana e la fiducia in se stesse.

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