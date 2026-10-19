Reply [EXM, STAR: REY] è tra i primi partner NVIDIA al mondo ad ottenere la “Physical AI Specialization ” nell’ambito del NVIDIA Partner Network (NPN), un riconoscimento che attesta le competenze del Gruppo nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni di robotica e digital twin basate sull’AI, destinate ad applicazioni in ambienti operativi reali. Il riconoscimento è stato assegnato a seguito di una valutazione tecnica che ha riguardato un progetto realizzato per un cliente, l’architettura della soluzione, le competenze certificate in OpenUSD e la roadmap di sviluppo di Reply.

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Reply is among the first NVIDIA partners in the world to achieve the “Physical AI Specialization” within the NVIDIA Partner Network (NPN), in recognition of its expertise in developing and deploying AI-driven robotics and digital twin solutions for real-world operating environments.

La Physical AI sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’industria manifatturiera, nella gestione dei magazzini e nella logistica, dove le aziende stanno superando i singoli progetti di automazione. Con la crescente complessità delle attività affidate ai sistemi robotici, diventa essenziale garantire che possano interagire in modo affidabile con ambienti in continua evoluzione, software esistenti e processi operativi. Per rispondere a queste esigenze, Reply combina robotica, digital twin, spatial computing e AI, collegando le simulazioni virtuali alle attività operative nel mondo fisico.

Un esempio concreto è il progetto sviluppato da Roboverse Reply con Otto Group e NVIDIA per realizzare un sistema di controllo virtuale basato sull’AI per l’orchestrazione robotica. Nel centro logistico Hermes Fulfilment di Löhne, in Germania, Roboverse Reply ha realizzato un modello digitale dettagliato dell’ambiente operativo, che costituisce la base del Robotic Coordination Layer di Otto Group. La soluzione permette di collegare robot mobili autonomi di diversi produttori ai sistemi di gestione delle flotte e al sistema centrale di gestione del magazzino. Attraverso NVIDIA Omniverse e NVIDIA Isaac , è possibile simulare e validare nuovi layout di magazzino, sistemi robotici e workflow basati sull’AI prima della loro implementazione. Questo approccio permette di integrare più rapidamente nuove flotte robotiche, ridurre i rischi legati ai test effettuati durante le attività operative e creare un modello replicabile per estendere l’ orchestrazione intelligente dei robot ad altre sedi di Otto Group.

“La Physical AI richiede molto più di un singolo modello o di una singola tecnologia. È necessario integrare simulazione, robotica, dati dei sensori e software engineering in un’architettura progettata per operare in contesti reali”, ha dichiarato Filippo Rizzante , CTO di Reply . “Questo riconoscimento valorizza la nostra capacità di integrare questi elementi e rafforza la collaborazione con NVIDIA, mentre affianchiamo i clienti nel passaggio dalla sperimentazione della Physical AI alla sua applicazione concreta nei processi operativi”.

In qualità di Service Delivery Partner ufficiale del NVIDIA Partner Network, Reply combina le tecnologie NVIDIA con le competenze di Roboverse Reply in robotica, reality capture, digital twin e integrazione dei sensori, affiancando le aziende in tutte le fasi dei progetti di Physical AI: dalla simulazione e dal training dell’AI all’integrazione dei sistemi, fino al rollout in produzione e all’estensione delle soluzioni su larga scala. L’integrazione tra sviluppo virtuale e attività operative consente alle aziende di adottare soluzioni robotiche in modo più strutturato, ridurre i rischi di implementazione e replicare le soluzioni di successo in altre sedi e in ambienti industriali complessi.

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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