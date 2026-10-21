Reply [EXM, STAR: REY] presenta Reply Immersive Experience , una smart room multisensoriale che unisce l’intelligenza artificiale e tecnologie immersive per creare ambienti in cui esplorare prodotti, interagire con scenari digitali e partecipare a racconti che prendono forma nello spazio circostante. Immagini, suoni, luci e ambientazioni si trasformano in real time, adattandosi all’esperienza e alle interazioni del pubblico.

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Reply introduces Reply Immersive Experience, a multisensory smart room that combines artificial intelligence and immersive technologies to create environments where audiences can explore products, interact with digital scenarios and take part in stories that unfold in the space around them. The first format, AQUA by Christian Mandura, debuts on 21 October 2026 as part of Buonissima in Turin, with a six-act performance combining fine dining, artificial intelligence and storytelling.

Reply Immersive Experience consente ai brand di trasformare il racconto della propria identità e dei propri prodotti in esperienze da vivere in prima persona, coinvolgendo i sensi e rendendo il pubblico parte attiva della narrazione . La stessa infrastruttura tecnologica può ospitare presentazioni e configurazioni di prodotto per il retail e il design, esperienze narrative, eventi e performance, adattando contenuti, ambientazioni e modalità di partecipazione agli obiettivi di ciascun progetto. Un sistema di orchestrazione AI coordina le proiezioni a 360° sulle pareti , l’audio spaziale e l’illuminazione, integrandoli nello sviluppo dell’esperienza. Attraverso l’interazione vocale, i partecipanti possono esplorare i contenuti e contribuire all’evoluzione degli scenari secondo le modalità previste da ciascun format.

Creata da Infinity Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in tecnologie 3D in real time e immersive, Reply Immersive Experience prende forma nella Reply House , il nuovo headquarter del Gruppo a Torino, con il suo primo format: AQUA by Christian Mandura .

AQUA debutta il 21 ottobre 2026 in occasione di Buonissima , la manifestazione torinese che intreccia gastronomia, arte e bellezza. È una performance multisensoriale in sei atti in cui alta cucina, intelligenza artificiale e narrazione si incontrano attorno allo stesso tavolo. Il racconto si sviluppa insieme al menù: immagini, suoni e luci trasformano lo spazio portata dopo portata, accompagnando ogni atto del percorso gastronomico con un’ambientazione dedicata.

In questo primo format l’intelligenza artificiale ha contribuito anche alla creazione del menù, nato dalla collaborazione tra lo chef Christian Mandura e GenAI Cooking , un tool sviluppato da Machine Learning Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in intelligenza artificiale. Basato su un’architettura multi-agente, il sistema affida ad agenti AI specializzati attività di ricerca, selezione degli ingredienti e costruzione delle ricette. I loro contributi vengono progressivamente affinati, esplorando combinazioni e tecniche fino a definire una proposta coerente, che lo chef interpreta nell’esperienza gastronomica finale.

Per approfondire Reply Immersive Experience e il primo format AQUA visita: Reply Immersive Experience

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