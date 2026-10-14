Reply [EXM, STAR: REY] presenta Symbiosis , un modello operativo basato sull’AI pensato per le organizzazioni che stanno integrando l’AI generativa e i sistemi agentici nei propri processi operativi. Supportato da una piattaforma dedicata, Symbiosis collega strategia, gestione del portafoglio di iniziative ed esecuzione, favorendo l’allineamento di priorità e decisioni di investimento con risultati di business misurabili.

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Reply introduces Symbiosis, an AI-driven operating model designed for enterprises integrating generative AI and agentic systems into their operating processes. Supported by a dedicated platform, Symbiosis connects strategy, portfolio management and execution, helping organisations align priorities and investment decisions with measurable business outcomes.

L’AI consente ai team di sviluppare, testare e rilasciare soluzioni sempre più rapidamente. Questa accelerazione richiede alle organizzazioni di adeguare anche i processi con cui decidono dove indirizzare la propria capacità operativa. Quando le priorità vengono riviste solo periodicamente, il rischio è di dedicare risorse a iniziative che non rispondono più alle esigenze di business più rilevanti. Symbiosis offre un approccio strutturato per decidere quali iniziative proseguire, riorientare o interrompere, sulla base delle evidenze emerse durante l’esecuzione.

Il modello traduce gli obiettivi strategici in Intents : problemi di business definiti con chiarezza, ciascuno associato a un obiettivo misurabile, un responsabile, un perimetro di intervento e un orizzonte temporale. Piccoli team, chiamati Cells , lavorano con agenti AI per sperimentare possibili soluzioni attraverso brevi cicli di lavoro e apprendimento. I risultati orientano le decisioni successive e aiutano le organizzazioni a concentrare le risorse sulle iniziative che dimostrano di generare valore.

La piattaforma a supporto rende operativo questo processo, riunendo in un ambiente condiviso priorità, stato di avanzamento, evidenze e decisioni. I team possono monitorare ciascun Intent, seguirne risultati e rischi e documentare le decisioni di proseguire, modificare l’approccio o interrompere l’attività. Il Learning Mesh , un layer di intelligenza condivisa, raccoglie la conoscenza generata durante l’esecuzione e nelle attività quotidiane, a partire da processi, log e segnali provenienti dai sistemi operativi. Individuando schemi ricorrenti e mettendo le informazioni ricavate a disposizione delle decisioni strategiche e di portafoglio, consente alle organizzazioni di consolidare quanto appreso nelle diverse iniziative e applicarlo alle attività successive.

Reply sta applicando Symbiosis in diversi contesti di business. Per un cliente del settore energy attivo in ambito offshore, Symbiosis supporta la modernizzazione di applicazioni legacy, facilitando la manutenzione e l’evoluzione del software aziendale. In ambito sanitario, la collaborazione con un ente del servizio sanitario britannico si concentra sulla riduzione delle attività amministrative a carico dei professionisti sanitari e sul supporto alla continuità assistenziale nei servizi territoriali di preabilitazione. Nel settore dei macchinari industriali, gli agenti AI aiutano gli sviluppatori ad analizzare i difetti del software, proporre correzioni e verificarne l’applicabilità ai diversi progetti dei clienti. Gli sviluppatori mantengono il compito di revisionare e integrare le modifiche.

Il modello operativo Symbiosis è accessibile a tutte le aziende, che possono adottarlo e adattarlo alle proprie esigenze. Con il supporto della piattaforma, i team possono concentrarsi sugli obiettivi strategici, apprendere dai risultati man mano che le attività procedono e perfezionare progressivamente l’approccio a ciascun Intent, in base alle caratteristiche dei diversi contesti organizzativi e operativi. Per maggiori informazioni sul modello operativo Symbiosis, visita www.symbiosis.com

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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