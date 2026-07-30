Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 giugno 2026.

Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 1.311,9 milioni di Euro, in incremento del 7,4% rispetto al corrispondente dato 2025.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo semestre 2026 l’EBITDA consolidato è stato di 233,2 milioni di Euro rispetto ai 223,7 milioni di Euro registrati nel 2025, ed è pari al 17,8% del fatturato.

L’EBIT, da gennaio a giugno, è stato di 189,7 milioni di Euro (188,4 milioni di Euro nel 2025), ed è pari al 14,5% del fatturato.

L’utile ante imposte, da gennaio a giugno 2026, è stato di 194,1 milioni di Euro (179,4 milioni di Euro nel 2025), pari al 14,8% del fatturato.

Per quanto riguarda il secondo trimestre 2026, l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 667,0 milioni di Euro, in crescita dell’8,7% rispetto al dato 2025.

L’EBITDA, da aprile a giugno 2026, è stato pari a 121,2 milioni di Euro, con un EBIT di 94,6 milioni di Euro e un utile ante imposte di 94,3 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2026 è positiva per 402,0 milioni di Euro, mentre al 31 marzo 2026 risultava positiva per 643,0 milioni di Euro. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2025 era positiva per 467,6 milioni di Euro.

" I risultati del primo semestre – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - confermano una dinamica ormai consolidata: gli investimenti in tecnologia si stanno concentrando sempre di più su iniziative AI che hanno un impatto diretto sulla competitività delle imprese. L'intelligenza artificiale è diventata un fattore strutturale delle strategie di crescita e sta accelerando la convergenza tra software, dati e competenze di dominio. In questo contesto, Reply si è affermata facendo leva su un modello che combina innovazione, specializzazione e rapidità di esecuzione."

" Negli ultimi mesi abbiamo assistito - continua Mario Rizzante - ad un cambiamento molto profondo all’interno delle aziende. L'intelligenza artificiale non sta sostituendo le persone, ma sta ridefinendo il modo in cui vengono progettati e sviluppati i sistemi digitali, modificando il ruolo del software e delle persone che lo realizzano. La possibilità di orchestrare reti di agenti intelligenti, supportati da modelli sempre più specializzati e contestualizzati, apre una nuova fase nello sviluppo delle applicazioni e nell'organizzazione dei processi aziendali."

" In questo nuovo scenario – conclude Mario Rizzante – il nostro valore sarà sempre più determinato dalla capacità di progettare e governare ecosistemi intelligenti. È su questa visione che Reply continuerà a investire, sviluppando competenze, piattaforme e nuovi modelli. Il nostro obiettivo è affiancare le aziende nel trasformare l’intelligenza artificiale da insieme di iniziative puntuali a capacità industriale diffusa, affidabile e governabile, integrata nei processi, nei prodotti e nelle decisioni.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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