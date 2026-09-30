RGI, provider europeo di riferimento per le piattaforme software per il mercato assicurativo, annuncia l’acquisizione di D4Next, società insurtech specializzata in soluzioni che uniscono prodotti assicurativi, canali distributivi e processi digitali, con il supporto di modelli avanzati di Intelligenza Artificiale.

L’acquisizione amplia la capacità di RGI di accompagnare le compagnie assicurative nell’affrontare una delle sfide più importanti del settore: accelerare l’innovazione tecnologica e di business, evolvendo al contempo un ecosistema applicativo sempre più articolato.

Evolvere l’assicurazione al passo del mercato

Le compagnie assicurative continuano a investire in nuovi prodotti, canali digitali, modelli distributivi e processi sempre più intelligenti. Diventa quindi sempre più fondamentale poter introdurre l’innovazione in modo progressivo ed estendere i sistemi tecnologici assicurativi con nuove capacità al supporto del business.

Con l’acquisizione di D4Next, RGI amplia la propria offerta con nuove funzionalità che permettono di evolvere l’intera catena del valore assicurativa.

“La sfida dell’innovazione tecnologica assicurativa non consiste nello scegliere tra piattaforme core e agilità, ma nel far lavorare insieme l’intero ecosistema applicativo affinchè il business possa evolvere più rapidamente”, ha dichiarato Gianni Camisa, CEO di RGI Group. “L’acquisizione di D4Next amplia la capacità di RGI di supportare le compagnie nell’evoluzione progressiva dei propri sistemi, combinando la nostra competenza nelle piattaforme assicurative core con funzionalità innovative in grado di accelerare l’innovazione tra servizi digitali, prodotti e distribuzione”.

Abilitare la distribuzione digitale

Fondata nel 2021 da Vito Rocca e Davide Scaravaggi, D4Next ha visto l’ingresso di Christophe Quesne nella compagine azionaria nel 2024, nell’ambito della costituzione della sua società francese.

Grazie a D4Next, RGI potrà contare su una piattaforma tecnologica e su competenze specifiche che permetteranno alle compagnie assicurative di distribuire ai propri clienti più velocemente e più agilmente le nuove offerte commerciali e i nuovi servizi.

La piattaforma YOGA di D4Next opera infatti come un layer intelligente che si integra con i sistemi assicurativi esistenti e ne amplia le capacità, con un focus particolare sulla distribuzione digitale e sulla configurazione dei canali di vendita. YOGA permette la configurazione delle offerte commerciali sui più canali distributivi, la gestione delle strategie di canale, la gestione e l’analisi in tempo reale degli eventi di business, la creazione di offerte ibride che combinano prodotti assicurativi e non assicurativi e le interazioni omnicanale per intermediari, telefono e mobile. Queste funzionalità ampliano l’attuale offerta tecnologica di RGI ed incrementano le modalità con cui il Gruppo può supportare le compagnie nell’evoluzione delle proprie strategie distributive e dei propri modelli di business.

In particolare, YOGA consente di separare la configurazione dell’offerta commerciale dal prodotto assicurativo in catalogo, connettere direttamente i sistemi core e i vari canali distributivi e integrare nuovi servizi e workflow operativi.

YOGA è già stato pienamente integrato con la PASS Platform di RGI e la soddisfazione dei clienti che le utilizzano entrambe dimostra il valore della collaborazione tra RGI e D4Next, che le due società intendono sviluppare ulteriormente sui mercati di riferimento per RGI, tra cui la Francia, dove D4Next ha già una presenza consolidata.

Dall’evoluzione tecnologica all’agilità di business

L’acquisizione riflette l’impegno di RGI nel supportare le compagnie assicurative per trasformare l’evoluzione tecnologica in risultati concreti per il business. Grazie al connubio tra l’esperienza di RGI nel settore tecnologico assicurativo e la flessibilità delle soluzioni di D4Next, le compagnie potranno infatti connettere servizi assicurativi e canali distributivi in maniera ancora più rapida, accelerando le proprie iniziative digitali ed amplificando il valore delle proprie piattaforme assicurative core grazie a nuove funzionalità.

YOGA sfrutta infatti anche le applicazioni di AI agentica per permettere alle compagnie assicurative di abilitare le interazioni digitali con i propri clienti attraverso tutte le fasi del processo assicurativo, come ad esempio la sottoscrizione delle polizze, la gestione dei sinistri e il customer service.

“ Entrare a far parte di RGI rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di D4Next. Condividiamo con RGI una visione comune sul ruolo della tecnologia nell’innovazione del business assicurativo ”, ha dichiarato Davide Scaravaggi, CEO di D4Next . “ Con questo accordo potremo contare su un’offerta tecnologica ampia e di valore, che combina le nostre competenze con la tecnologia, l’esperienza e la presenza internazionale del Gruppo .”

Una piattaforma assicurativa in crescita

D4Next conta oggi più di 20 professionisti ed è presente in Italia e Francia, con 16 compagnie clienti.

L’acquisizione amplia ulteriormente la capacità del Gruppo di supportare le compagnie assicurative nelle diverse fasi dell’evoluzione tecnologica e di business, combinando esperienza nelle piattaforme assicurative, agilità, innovazione digitale e trasformazione intelligente dei processi.

A proposito di RGI

RGI è il principale provider europeo di piattaforme core assicurative per i settori Danni, Vita e Sinistri. Con centinaia di clienti in decine di Paesi dell’area EMEA, RGI unisce profonda competenza assicurativa e tecnologica, soluzioni digitali modulari e un approccio pragmatico orientato ai risultati, coniugando forti competenze locali con una visione paneuropea. Da 40 anni guida l’innovazione nel settore, aiutando le compagnie assicurative a governare la complessità, accelerare l’evoluzione dei processi e affrontare la trasformazione digitale in modo concreto e sostenibile.

Web: www.rgigroup.it

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rgi-group/

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Elena Monti

marketing@rgigroup.com





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