rhode, il brand di cosmetici fondato da Hailey Rhode Bieber e che fa parte di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), è disponibile a partire da oggi, mercoledì 30 settembre 2026, online su Sephora e in oltre 500 punti vendita in tutta Europa. L’espansione in Europa tramite Sephora aumenta la disponibilità globale di rhode nel commercio al dettaglio e sancisce un punto di svolta e un nuovo traguardo per il brand. L’espansione segue il lancio del 2025 presso Sephora negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

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rhode launches into Sephora across Europe

Lanciato a giugno 2022, rhode ha iniziato con una serie di prodotti selezionati ed efficaci per la skincare, proseguendo poi con l’espansione nel make-up ibrido. Ogni lancio ha generato un’enorme domanda e ha ispirato cambiamenti di rotta globali nel settore e nella cultura della cosmetica. Oggi rhode è il primo brand di skincare negli Stati Uniti in termini di EMV (Earned Media Value) e, secondo i dati di CreatorIQ*, anno dopo anno continua a mostrare una significativa crescita.

rhode è adesso disponibile al pubblico nei negozi Sephora di 19 nuovi Paesi: Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna (incluse le Isole Canarie), Svezia, Svizzera e Turchia. Questa espansione rafforza l’attuale presenza di rhode da Sephora in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

“Da quando ho creato rhode, il mio obiettivo è stato quello di far arrivare il brand a un numero crescente di volti, luoghi e spazi. Questa espansione in Europa permette a più persone di scoprire rhode nei negozi, di provare i nostri prodotti e di vivere le esperienze immersive che stiamo creando per la nostra community. Sephora, come partner, ha rivestito un ruolo importante e ci ha aiutato a tradurre la nostra vision in spazi fisici che riflettono perfettamente il carattere di rhode. Siamo quindi al settimo cielo per questa nuova fase di crescita”, ha dichiarato Hailey Rhode Bieber, fondatrice, direttrice creativa e responsabile dell’innovazione di rhode nonché consulente per l’innovazione di e.l.f. Beauty.

La forte identità grafica di rhode, riflessa negli espositori lucidi classici di colore grigio con bordi minimalisti e arrotondati, sarà l’elemento portante dell’esperienza in-store nelle location di Sephora Europa. Una selezione di negozi europei sarà reimmaginata esclusivamente per rhode grazie ad allestimenti personalizzati, facciate dedicate e macroinstallazioni architettoniche in 3D dei prodotti più iconici. Per l’occasione, la location più iconica di Sephora presso gli Champs-Élysées sarà teatro di un’esperienza di brand di grandi dimensioni che trasformerà una delle destinazioni europee più note per il settore beauty in un mondo rhode immersivo pensato per far partecipare la community e far conoscere il brand.

“Siamo davvero felici di ampliare la nostra presenza in Europa attraverso i negozi di Sephora e di proseguire il percorso che ci ha portato in USA, in Canada e nel Regno Unito”, ha dichiarato Lauren Ratner, co-fondatrice di rhode. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’incredibile crescita della community di rhode in Europa. Lo scorso anno abbiamo portato rhode a Maiorca con il nostro beach club e quest’estate le summer station di rhode sono approdate ad Amalfi e a Copenhagen, offrendoci l’opportunità di entrare in contatto per la prima volta con le nostre community in Italia e in Danimarca. La risposta è stata eccezionale e questo nuovo capitolo con Sephora ci dà un ulteriore slancio per raggiungere i nostri clienti ovunque si trovino.”

Sephora offrirà l’assortimento principale di rhode con i prodotti di skincare ad alte prestazioni e di make-up ibrido, incluse le nuove collezioni Pocket Bronze e Highlight Milk. Per celebrare il lancio, rhode offrirà ai clienti che si recheranno da Sephora in Europa e nel Regno Unito anche articoli esclusivi, tra cui la tinta labbra Peptide Lip Tint nella tonalità Pretzel, che è stata aggiunta globalmente alla collezione dei prodotti essenziali e che sarà disponibile in anteprima in Europa e nel Regno Unito. Saranno inoltre disponibili due articoli in edizione limitata ed esclusiva per Sephora in Europa e nel Regno Unito: una nuova Baby Bubble Bag Pretzel e l’amatissima Peptide Lip Tint Lemontini, che torna disponibile in quantità molto limitate. Tutti e tre i prodotti saranno disponibili in Europa e nel Regno Unito presso alcuni negozi selezionati e online.

In Europa rhode è disponibile in esclusiva da Sephora, scelta che rafforza una partnership consolidata attraverso le precedenti eccezionali performance di vendita di Sephora negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito a seguito del lancio nel 2025. Ad oggi, rhode rappresenta il beauty brand numero uno di Sephora in Nord America e nel Regno Unito.

“È una grande emozione portare rhode nel continente europeo dopo il successo da record negli USA e nel Regno Unito. Il modello di marketing social-first, che ha alimentato la domanda in modo virale e che ha fatto crescere un pubblico globale estremamente coinvolto, è in linea con l’impegno di Sephora nel portare brand innovativi e culturalmente rilevanti alla nostra community europea di amanti della cosmesi. Questo lancio rafforza ulteriormente il ruolo di Sephora come piattaforma di punta e come partner per i brand e i creator europei più influenti”, ha dichiarato Catherine Spindler, presidente di Sephora Europa e Medio Oriente.

Esistono forti sinergie tra l’approccio di rhode, orientato alla community, e la portata globale di Sephora. Coinvolgere la community è ciò che rhode sa fare meglio e con questa partnership prevede di ampliare il proprio pubblico di consumatori di cosmetici in tutta Europa.

“L’espansione di rhode in Europa tramite Sephora rappresenta un momento chiave nel nostro viaggio per diventare in futuro un business globale omnicanale. Stiamo portando i nostri prodotti a sempre più Paesi, ma stiamo anche portando il mondo di rhode a milioni di nuovi consumatori, offrendo loro l’opportunità di scoprire, assaporare e apprezzare il brand in prima persona. Sephora ci ha affiancato in modo straordinario per aiutarci a costruire questa connessione con il pubblico, e siamo quindi felici di proseguire la collaborazione in Europa”, ha dichiarato Nick Vlahos, CEO di rhode.

L’espansione in questi nuovi territori dedicati alla vendita al dettaglio arriva un anno dopo l’acquisizione da 1 miliardo di dollari di rhode da parte di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) nel 2025 e sancisce per rhode l’inizio di un nuovo capitolo nel proprio percorso, con l’obiettivo di portare il brand a più persone in tutto il mondo.

Cos’è rhode

rhode è una collezione di prodotti selezionati ed essenziali per la skincare e il make-up ibrido, creati con formulazioni mirate ed efficaci. Fondata da Hailey Rhode Bieber dopo anni di collaborazione con i più importanti make-up artist ed esperti di skincare, rhode nasce dal desiderio di semplificare la routine quotidiana grazie all’uso di prodotti ad alte prestazioni. Sviluppate insieme ai più rinomati dermatologi e chimici e dedicate a tutti i tipi di pelle, le formulazioni di rhode contengono ingredienti specifici in quantità che garantiscono un efficace nutrimento della barriera cutanea nel tempo. Il brand si spinge oltre i prodotti per creare un mondo di rhode ben definito attraverso campagne ad alto impatto, attivazioni con eventi dal vivo e coinvolgimento della community. rhode offre inoltre prodotti vegani, testati dermatologicamente e doppiamente certificati come cruelty-free da Leaping Bunny e PETA. Nel 2025 rhode è stata acquisita da e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) per 1 miliardo di dollari. rhode attualmente effettua spedizioni in tutti i 50 stati degli USA, nei territori USA, nelle basi dell’esercito e della marina statunitensi, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito e in una parte dei Paesi europei. Negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Europa, rhode è disponibile presso i negozi Sephora indipendenti e su Sephora.com ; in Australia e in Nuova Zelanda rhode è disponibile presso alcuni negozi selezionati MECCA e su MECCA.com, con una disponibilità di prodotti che varia in base alla location. Per ulteriori informazioni, visita www.rhodeskin.com .

Cos’è Sephora

Sephora è il prestigioso brand di vendita al dettaglio di cosmetici più importante a livello globale. Grazie a 55.000 appassionati dipendenti che operano in 37 mercati, Sephora mette in connessione i clienti e i brand di cosmetica per la community degli amanti della cosmesi più rinomata e dinamica al mondo. Mettiamo a disposizione prodotti per una community incredibilmente entusiasta formata da centinaia di milioni di follower del settore beauty tramite il nostro network globale multicanale costituito dagli oltre 3.400 negozi, dagli store di punta, dall’e-commerce e dalle piattaforme digitali, offrendo al contempo una piacevole esperienza personalizzata e immersiva a ogni touchpoint. Grazie alla selezione di oltre 500 brand e al marchio Sephora Collection, offriamo la più esclusiva e ampia gamma di cosmetici di alta qualità, scelti appositamente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti: dai profumi al make-up, dalla cura dei capelli alla skincare e oltre, perché noi reimmaginiamo costantemente il mondo dei cosmetici di lusso. Fin dall’esordio nel 1969 a Limoges, in Francia, e nel contesto del gruppo LVMH dal 1997, Sephora ha rivoluzionato il settore della vendita al dettaglio dei cosmetici di lusso. Oggi continua ad allontanarsi dalle convenzioni per portare avanti la propria missione: promuovere un mondo che ispira e include e dove ognuno può celebrare la propria bellezza. Per ulteriori informazioni visita www.sephora.com .

* Fonte: CreatorIQ, Top 10 Skincare Leaderboard, Agosto 2026. Rhode si è classificata al 1° posto negli USA per earned media value (EMV). Disponibile all’indirizzo CreatorIQ Leaderboard .

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