Una scalata stabile verso una nuova vetta: per l'ottavo anno consecutivo, Allianz si conferma il marchio assicurativo più prezioso al mondo, raggiungendo un valore record di 30,7 miliardi di dollari, passando alla posizione n. 26 nella classifica Best Global Brands 2026 di Interbrand.

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#1 Global Insurance Brand

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