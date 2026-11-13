Roquette, leader globale nel settore degli ingredienti a base vegetale e fornitore leader di eccipienti farmaceutici, presenterà il suo completo portafoglio di soluzioni di eccipienti e capsule a CPHI India 2026 , nella Hall 1, stand 1I12 da 23 al 25 novembre 2026.

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Meet Roquette at CPHI India 2026, Hall 1, Booth 1I12

Durante l'evento, Roquette spiegherà in che modo aiuta i produttori farmeceutici ad accelerare il percorso dalla formulazione alla commercializzazione in completa sicurezza. Mediante la sinergia di competenze tecniche, qualità affidabile, innovazione significativa e strette collaborazioni, Roquette aiuta i clienti a gestire sfide legate a formulazioni, ampliamenti e produzione in una vasta gamma di applicazioni farmaceutiche.

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Reena Chaudhary

Global Brand & Digital Comms Manager

Reena.chaudhary@roquette.com

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