RoslinCT, un'Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization) leader a livello globale, specializzata nelle terapie cellulari, oggi ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento per la ricerca e lo sviluppo da parte di Scottish Enterprise per accelerare la trasformazione digitale delle sue attività produttive in Scozia.

Il finanziamento, sostenuto da una sovvenzione per la ricerca e lo sviluppo da parte di Scottish Enterprise del valore massimo di 7,25 milioni di sterline, fa parte dell'ambizioso piano di espansione digitale di RoslinCT, un'iniziativa pluriennale ideata per potenziare le capacità integrate dell'azienda nel settore digitale e dell'intelligenza artificiale e rafforzare ulteriormente la posizione della Scozia come centro globale per la produzione avanzata di terapie cellulari e geniche.

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