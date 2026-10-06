Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni relative ai dati per i principali istituti finanziari e le aziende, oggi ha annunciato che Rothera, il mercato dei contratti per eventi regolamentato dal CFTC, con sede negli Stati Uniti, ora è attivo su Smartstream’s Air.

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Shamira Alidina

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