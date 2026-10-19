Sagemcom annuncia la disponibilità immediata della nuova generazione di VSB (Video Soundbox). Fin dal suo lancio operatori di tutto il mondo hanno scelto Video Soundbox per offrire ai clienti un set-top box 4K e altoparlanti combinati in un unico dispositivo.

Forte di questo successo, Sagemcom lancia il nuovo VSB, che porta l’intrattenimento domestico a un livello ulteriore. È il primo set-top box al mondo pensato per operatori e basato sul SoC (System-on-Chip) Broadcom BCM74116 a essere messo in servizio.

Il VSB offre ora bassi più profondi e una spazializzazione del suono più ampia per un’esperienza ancora più immersiva. Grazie all’audio progettato da Bang & Olufsen e Dolby Atmos, il suono è puro, potente e multidimensionale per ogni tipo di contenuto. Dolby Vision garantisce colori fedeli e immagini nitide.

Oggi il VSB va ben oltre la tradizionale esperienza televisiva. Può essere ulteriormente potenziato con gli altoparlanti surround wireless, disponibili come accessorio, che estendono il suono al’intera stanza: film e serie acquisiscono una vera dimensione cinematografica, mentre gli eventi sportivi in diretta portano in salotto l’atmosfera dello stadio.

L’esperienza si spinge ancora oltre con l’arrivo del karaoke. Grazie a un kit di due microfoni, disponibile separatamente, il karaoke aggiunge una nuova dimensione al VSB, trasformando il salotto in un palcoscenico e rendendo l’intrattenimento domestico davvero interattivo. Le persone non si limitano più a guardare o ascoltare: partecipano allo spettacolo.

L’esperienza si spinge ancora oltre con l’arrivo del karaoke. Grazie a un kit di due microfoni, disponibile separatamente, il karaoke aggiunge una nuova dimensione al VSB, trasformando il salotto in un palcoscenico e rendendo l’intrattenimento domestico davvero interattivo. Le persone non si limitano più a guardare o ascoltare: partecipano allo spettacolo.

In Finlandia DNA, un’impresa del Gruppo Telenor, è il primo operatore al mondo a distribuire commercialmente l’esperienza di intrattenimento completa. La distribuzione segna l’ultima evoluzione di DNA Viihde (DNA Entertainment) – il nuovo servizio di intrattenimento DNA sviluppato per il mercato finlandese, dove è già disponibile – che riunisce in un’unica piattaforma e in un’unica esperienza utente televisione, servizi di streaming, audio premium e un’ampia gamma di applicazioni di intrattenimento.

“Il ruolo del set-top box per l’intrattenimento sta cambiando. Questo dispositivo non è più soltanto una porta d’accesso alla televisione ma anche una piattaforma per guardare, ascoltare, giocare e condividere esperienze. La collaborazione con Sagemcom e Singa ci permette di portare questa visione sul mercato finlandese in modo concreto e vicino alle esigenze dei clienti”, spiega Mikko Saarentaus, vice presidente valore e intrattenimento presso DNA.

Singa, il servizio di karaoke in streaming con sede in Finlandia, che conta due milioni di cantanti domestici registrati in 36 Paesi, offre il più vasto catalogo karaoke con licenza oggi disponibile, con più di 150.000 brani. Singa è il primo servizio di karaoke ad aver stretto una partnership con una importante casa discografica e il suo catalogo unisce le registrazioni originali degli artisti e basi karaoke classiche. Sul VSB l’app Singa porta il karaoke direttamente sul televisore ed è disponibile con un abbonamento Singa separato.

“Organizzare il karaoke in casa ha sempre comportato avere un mixer, cavi e qualcuno in grado di collegarli. Con Video Soundbox tutto è riunito in un unico dispositivo sotto il televisore e Singa mette a disposizione le canzoni, comprese le registrazioni originali degli artisti che le persone amano cantare”, aggiunge Atte Hujanen, cofondatore e amministratore delegato di Singa. “Siamo orgogliosi che i clienti DNA in Finlandia siano i primi al mondo a provarlo”.

“Fin dal lancio del nostro primo modello di Video Soundbox nel 2022, il nostro ambizioso obiettivo è stato reinventare il ruolo del set-top box in casa. Questa nuova generazione supera ancora una volta le aspettative: grazie agli altoparlanti surround e ai microfoni per il karaoke, il VSB diventa il cuore di un’esperienza completa di intrattenimento domestico e un modo efficace per gli operatori di creare nuovo valore. Ringraziamo DNA e Singa per essere stati i primi a offrire questa esperienza completa ai propri clienti”, conclude Olivier Taravel, vice presidente esecutivo senior unità aziendale soluzioni audio video presso Sagemcom.

Informazioni su Sagemcom

In tutto il mondo, grazie alle soluzioni innovative progettate e realizzate dai suoi team, Sagemcom offre al maggior numero possibile di persone l’accesso a Internet a banda larga, all’intrattenimento e a una fornitura di energia gestita. In quanto “impresa basata su una mission” fin dal gennaio 2022, Sagemcom garantisce che la progettazione, la realizzazione e l’utilizzo di queste soluzioni siano sostenibili e rispondano agli impegni ambientali e sociali noti e condivisi da tutti i suoi team, partner e stakeholder. Un leader tecnologico nei propri mercati, Sagemcom è detenuta per il 30% dai dipendenti, ha superato i 2,7 miliardi di dollari di giro d’affari nel 2025 e vanta un utile positivo fin dalla sua fondazione.

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