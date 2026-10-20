Il mondo dell'oro digitale, che oggi vale 45–55 miliardi di dollari, potrebbe sbloccare fino a 700 miliardi di dollari in domanda latente, stando a un nuovo studio condotto da World Gold Council e Boston Consulting Group. Il report punta a un notevole potenziale inesplorato tra gli investitori al dettaglio: quasi nove investitori su dieci intervistati affermano che nelle giuste condizioni prenderebbero in considerazione l'oro digitale.

L'opportunità da 700 miliardi di dollari rappresenta la stima espressa dal report dell'intera domanda latente che potrebbe venire rilasciata se fossero rimossi gli ostacoli odierni all'adozione, piuttosto che una previsione a breve termine. Il caso di base quinquennale del rapporto indica che l'oro digitale registrerà un aumento annuo pari a circa il 27%, raggiungendo un valore di 160–170 miliardi di dollari entro il 2031.

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