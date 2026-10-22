Scientist.com, la principale piattaforma e marketplace per l'orchestrazione di ricerca e sviluppo, oggi ha annunciato nuove capacità di IA agentica che consentono agli scienziati di passare direttamente dai protocolli sperimentali ai fornitori qualificati di materiale per laboratori e agli ordini d'acquisto. La piattaforma utilizza agenti IA per identificare i servizi richiesti, individuare i laboratori adatti, confrontare le proposte e gestire gli acquisti attraverso flussi di lavoro di gestione aziendale consolidati. Attraverso Model Context Protocol (MCP), Scientist.com consente agli assistenti di IA esterni, come Claude, di individuare fornitori e avviare direttamente flussi di lavoro di approvvigionamento per la ricerca.

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Scientist.com uses AI agents to identify platform users' required research services, match suitable laboratories, compare proposals, and manage purchasing through their existing enterprise procurement workflows.

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