Le città stanno integrando l'intelligenza artificiale nei servizi e nelle operazioni pubbliche senza disporre di un quadro comune per misurare o confrontare il proprio grado di preparazione a farlo in modo sicuro, efficace e responsabile.

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Cover of Oxford Insights' latest report on City AI Readiness. (Graphic: AETOSWire)

Gli indici globali esistenti mettono a confronto i paesi in termini di legislazione, investimenti e risultati della ricerca, ma le iniziative sforzi in materia di IA che si svolgono a livello comunale – il livello di governo in cui la tecnologia influenza più direttamente la vita quotidiana – non vengono rilevate in modo sistematico.

Per iniziare a colmare questa lacuna, i ricercatori di Oxford Insights hanno studiato il grado di preparazione all'IA in sei città. Hanno scoperto che tutte condividono le stesse priorità fondamentali, dalla governance e dai finanziamenti ai talenti e alle infrastrutture, ma seguono percorsi distinti verso la preparazione all'IA, determinati sia da condizioni strutturali sia da scelte strategiche deliberate.

I risultati si basano su uno studio approfondito condotto ad Abu Dhabi, dove i ricercatori hanno potuto osservare come la preparazione all'IA a livello comunale sia stata attivamente realizzata anziché pianificata.

La capitale degli Emirati Arabi Uniti è stata presa in esame insieme ad altre cinque città internazionali: Seul, Londra, Montréal, Helsinki e Tallinn.

Un rapporto pubblicato oggi getta le basi per un proposto City AI Readiness Index (Indice di preparazione delle città all'IA), fornendo alle amministrazioni comunali un punto di riferimento comparabile a quello utilizzato dai governi nazionali dal 2017 e offrendo a cittadini e residenti un quadro più chiaro del grado di preparazione della loro città.

"Le città sono i luoghi in cui la maggior parte delle persone interagisce con la pubblica amministrazione, eppure non esiste un metodo comune per valutare il loro grado di preparazione all'IA", ha dichiarato Richard Stirling, CEO di Oxford Insights. "Il nostro quadro di riferimento fornirà ai leader delle città queste informazioni e Abu Dhabi è stata il luogo giusto per testarlo. Ha riunito ogni livello dello stack dell'IA, dalla potenza di calcolo e dall'energia, passando per i modelli e il capitale, fino al governo in quanto utente su larga scala. L'applicazione del quadro ad altre città mostra quindi i diversi percorsi che stanno intraprendendo e su cosa si basa ciascuna di esse".

Il rapporto City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Intelligenza Artificiale Mohamed bin Zayed e l'Università Khalifa.

Non individua un unico modello di preparazione all'IA e identifica le aree che richiedono una costante attenzione man mano che l'implementazione aumenta di scala, tra cui i requisiti di calcolo ed energia, i talenti, la governance e la resilienza.

I ricercatori hanno utilizzato un quadro articolato in sei pilastri per comprendere il livello di preparazione all'IA e hanno individuato quattro archetipi di città che possono aiutare i leader a valutare i punti di forza, le lacune e le priorità per lo sviluppo futuro.

Si tratta di "Città piattaforma" guidate dalle infrastrutture, "Città cognitive" guidate dalla ricerca, "Città dell'erogazione" incentrate sui servizi e "Città strategiche", in cui l'IA è al centro della pianificazione governativa ed economica.

Abu Dhabi è stata identificata, insieme a Seul, come città strategica.

Nel mese di gennaio 2025, ha lanciato una strategia triennale per trasformarsi nel primo governo al mondo basato sull'intelligenza artificiale.

TAMM, la sua piattaforma di servizi pubblici basata sull'IA agentica, utilizzata da 4,7 milioni di persone, ora risolve il 96% delle richieste in modo autonomo grazie all'IA.

Oxford Insights prevede di testare l'indice in 15-20 città.

Informazioni su Oxford Insights

Dal 2017, Oxford Insights pubblica il Government AI Readiness Index, il primo indice globale sull'IA incentrato specificamente sul ruolo del governo. Utilizzato dai Paesi di tutto il mondo come punto di riferimento, l'indice è presente in numerose strategie nazionali sull'IA e orienta l'elaborazione delle politiche ai massimi livelli. Oxford Insights è una società di ricerca e consulenza specializzata nel livello di preparazione all'IA delle amministrazioni pubbliche e nella trasformazione digitale.

Note per i redattori

Titolo del rapporto: City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape

Il report completo è disponibile all'indirizzo: https://oxfordinsights.com/city-ai-readiness-ad/

Data di pubblicazione: 6 ottobre 2026

* Fonte : AETOSWire

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