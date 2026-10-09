Seiden Law LLP rilascia una dichiarazione: processati in conferenza stampa, dichiarati colpevoli senza accusa formale; la famiglia di Yim Leak chiede agli esperti ONU sui diritti umani di richiamare la Thailandia ai propri impegni previsti dai trattati

Seiden Law LLP, principale consulente legale internazionale dell’imprenditore cambogiano Yim Leak, oggi ha annunciato che Jared Genser, consulente legale internazionale di Yim e di sua moglie, ha chiesto a due relatori speciali delle Nazioni Unite di inviare un appello urgente al governo thailandese. La richiesta è stata presentata a nome della coppia e del figlio di sette anni.

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