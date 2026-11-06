SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“La Società” o “SBC Medical”), un'Organizzazione di servizi sanitari (MSO) che offre supporto gestionale in un'ampia gamma di settori sanitari, oggi ha annunciato che Shonan Beauty Clinic, uno dei marchi clinici che supporta, è stata nominata per l'inclusione nell'elenco “World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027” (Gli ospedali e le cliniche migliori al mondo per il turismo sanitario nel 2027), una classifica internazionale presentata da Newsweek in collaborazione con Statista. La clinica è stata riconosciuta nel settore Plastic & Reconstructive Surgery, per entrambe le categorie liposuzione e mastoplastica additiva.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105404489/it/

Shonan Beauty Clinic Named to Newsweek’s “World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105404489/it/

Hikaru Fukui / Responsabile della Divisione Relazioni con gli investitori; E-mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire