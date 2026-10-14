Oltre a essere un importante evento commerciale, SIAL Paris è anche un forum e un'occasione di riflessione, analisi e ispirazione per l'intero settore alimentare . Negli ultimi cinque giorni, dirigenti, esperti, produttori, ricercatori e imprenditori si riuniranno in varie fasi per analizzare le trasformazioni del settore e, soprattutto, identificare piani d'azione concreti. Sovranità del cibo, intelligenza artificiale, geopolitica, nuovi modelli di consumo, nutrizione personalizzata e trasformazione della catena del valore : l'edizione 2026 offre un programma particolarmente ricco , con conferenze, discorsi di apertura, tavole rotonde, presentazioni e casi studio.

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