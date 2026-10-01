Signaloid, azienda britannica del settore informatico, è entrata a far parte di CERN openlab, la partnership pubblica-privata attraverso la quale il CERN valuta le tecnologie informatiche emergenti per il calcolo scientifico. Nell'ambito di questa collaborazione, CERN e Signaloid valuteranno la tecnologia hardware di calcolo a distribuzione estesa (UxHw®) di Signaloid all'interno del Heterogeneous Architectures Testbed di CERN openlab, che esplora nuove tecnologie di processori per future infrastrutture di calcolo scientifico.

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Signaloid joins CERN openlab: Putting Signaloid's UxHw® Technology to the Test at the World's Largest Particle Collider

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